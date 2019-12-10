Южный Урал примет участие в конкурсе на соискание премии качества
Экономика
Сегодня, 10:45

АНО Роскачество и Торгово-промышленная палата России начали прием заявок от отечественных производителей товаров и услуг на соискание премии Правительства РФ в области качества.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, эта премия -  главная награда компаний, базовые принципы которых построены на стремлении к совершенствованию в области управления и качества продукции и услуг. Ежегодно лауреатами премии становятся не более 12 российских компаний и организаций. Их достижения оценивает конкурсная комиссия среди сотен претендентов, представляющих разные сферы деятельности и разные регионы страны. Чтобы расширить количество и географию участников, Российская Система Качества совместно с Торгово-промышленной палатой России начала серию выездных семинаров, на которых представителей организаций знакомят с правилами участия в конкурсе и рассказывают об его преимуществах.

По словам заместителя руководителя Роскачества Юлии Михалевой, Торгово-промышленная палата исторически является достаточно мощным ресурсом, который объединяет не только бизнес-сообщество, но и различные ведомства. На премию  Правительства РФ в области качества могут претендовать представители различных отраслей, поэтому симбиоз торгово-промышленной палаты с рядом стратегических партнеров будет очень эффективным. Это не очередная статуэтка и не просто удовлетворение собственных амбиций. Это – двигатель для развития, для поиска новых решений, дающий экспертное заключение, которое показывает именно те «точки роста», где можно получить лучший результат. Объективная экспертная оценка с указанием сильных сторон и областей, где могут быть введены улучшения, а также предложения по оптимизации системы управления, дает организации-конкурсанту возможности непрерывно совершенствоваться. Именно поэтому с каждым годом растет число повторных заявок на участие в конкурсе. В 2019 году их количество увеличилось в 2,5 раза.

Серию совместных мероприятий представители Торгово-промышленной палаты России и Роскачества открыли на Урале. Площадкой для проведения первого обучающего семинара стала Южно-Уральская ТПП. Принять участие в нем  смогли не только присутствовавшие на встрече представители 54  организаций Челябинской области, но и  в режиме ВКС участниками встречи стали руководители компаний и организаций из Магнитогорска, Миасса, Нижнего Тагила, Перми и Республики Башкортостан.

- Каждый из участников семинара, как представитель своей компании, заинтересован в том, чтобы получить признание на уровне Правительства России, ведь это - имидж лидера, репутация надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуги, новые партнеры и заказчики, новые деловые возможности, - подчеркнул заместитель департамента развития торгово-промышленныхпалат ТПП РФ Александр Чумак. - Отрадно, что все больше и больше компаний из числа членов ТПП уже идут по пути к организационному совершенству: в прошлом году из 11 лауреатов, определенных конкурсной комиссией, семь были членами региональных ТПП, в этом году их восемь из 12-ти. Хотелось бы видеть среди лидеров и сами торгово-промышленные палаты, которых в стране 179, - подчеркнул он.

Южно-Уральская ТПП - первая из региональных палат, заявившаяся на участие в конкурсе. Аналитические материалы по самооценке деятельности она уже направила в адрес конкурсной комиссии. До 31 декабря подать заявки на соискание Премии Правительства РФ в области качества-2020 могут все желающие. 

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