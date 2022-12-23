Завершена реконструкция остановочного пункта в поселке Локомотивный

В поселке Локомотивный Челябинской области завершены работы по переустройству остановочного пункта. Пассажирский комплекс введен в эксплуатацию после масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В рамках ремонтных работ две платформы перестроили из низких в высокие для удобства посадки и высадки пассажиров. Оборудовали навесы, обустроили пандусы для маломобильных пассажиров, установили освещение. На платформах разместили урны и лавочки из экоматериалов, выполненные из смеси пластика и речного песка, что способствует переработке пластика и сохранению деревьев.

Обустроили пешеходные дорожки из резинокордового покрытия для удобства перемещения через железнодорожные пути между платформами.