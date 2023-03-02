Жительница Челябинска выиграла автомобиль в акции СберПрайм

Жительница Челябинска стала победительницей новогоднего конкурса от Сбера и выиграла автомобиль. 27 февраля ключи от нового Mercedes GLE Coupe Елене вручили управляющий директор СберПрайм Максим Обухов и управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в декабре 2022 года СберПрайм запустил новогоднюю акцию среди клиентов с годовой подпиской СберПрайм и СберПрайм+. Для участия достаточно было совершить покупку в СберМаркете, СберМегаМаркете, ЕАптеке или Самокате, посмотреть один фильм в онлайн-кинотеатре Okko, создать плейлист минимум из пяти треков в Hi-Fi стриминге Звук. Во всех сервисах необходимо было авторизоваться по Сбер ID, а любые операции до конца года оплатить картой Сбера.

«Я в приятном шоке от стольких радостных событий за такой короткий промежуток времени. Я была в роддоме, когда мне позвонили и сказали, что я выиграла автомобиль. До последнего не верила, что это правда. Вроде ничего особенного не делала, просто как обычно пользовалась сервисами подписки СберПрайм, а оказалось, что автоматически участвую в конкурсе», - рассказала победительница.

Как рассказал Максим Обухов, линейка подписок от Сбера открывает доступ к различным сервисам, преимуществам, скидкам и бонусам не только от банка, но и от компаний-партнёров. «Мы старались так подобрать предложения и сервисы, чтобы они максимально закрывали потребности клиентов по ключевым жизненным вопросам — финансы, покупки, развлечения, здоровье и безопасность. Наши подписчики получают выгодные условия по СберКарте, им доступны фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko, музыка в Hi-Fi качестве от Звука, скидки на тарифы от СберМобайл, повышенное начисление бонусов СберСпасибо за покупки и многое другое», - пояснил Максим Обухов.

«Владельцы СберКарты, которые оформляют подписку СберПрайм+, получают ряд преимуществ: доступ к повышенному кешбеку СберСпасибо, возможность снимать наличные в любом банкомате, увеличенный лимит по переводам и др. Южноуральцы часто используют возможности подписки в повседневной жизни, потому что это удобно и просто. Неудивительно, что Челябинск сегодня - один из лидеров по подключению семейства СберПрайм», - отметил Денис Чугунов.