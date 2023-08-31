31.08.2023
В Бакале умер от голода домашний щенок, закрытый в квартире жестокой хозяйкой
31.08.2023
Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней
31.08.2023
В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой
31.08.2023
Утром уничтожен летевший к Москве беспилотник
31.08.2023
В Магнитогорске пожарные пришли на помощь жителям многоквартирного дома
31.08.2023
Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области
Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней
28.07.2023
На челябинских курортах устроят соревнования и накормят бутербродами
27.07.2023
В Челябинской области крупнейший производитель колбасы перешёл на отечественное ПО
29.06.2016
Ночной пожар в Еманжелинске никак не сказался на работе «Ромкора»
29.06.2016
В Еманжелинске горел мясокомбинат «Ромкор»
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023