Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Бакал
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Волноваха
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Касли
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Махачкала
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Сим
Снежинск
Сосновский район
Сочи
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Челябинскк
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
День Победы
Коронавирус
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
День Победы
Коронавирус
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Десять молодых политиков и управленцев из Челябинской области прошли серьезный отбор и с 15 по 20
31.08.2023

Молодые южноуральцы представили свой регион на всероссийском форуме «Территория смыслов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 31 августа в России отмечается День Флора и Лавра, святых покровителей лошадей. В пред
31.08.2023

В преддверии Флора и Лавра в Челябинске прошел большой фестиваль Лошади
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ночь на 31 августа можно будет наблюдать необычное природное явление «голубую Луну». Название с
30.08.2023

В ночь на 31 августа можно увидеть «голубую Луну»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке у пары Жуи и Диндин,
30.08.2023

Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Последствия атаки украинскими беспилотниками на аэропорт в Пскове устранены. Жертв нет, ущерб оце
30.08.2023

Губернатор: Последствия атаки на аэропорт в Пскове устранены, никаких ограничений вводиться не будет
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2023

В Бакале умер от голода домашний щенок, закрытый в квартире жестокой хозяйкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2023

Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2023

В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2023

Утром уничтожен летевший к Москве беспилотник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2023

В Магнитогорске пожарные пришли на помощь жителям многоквартирного дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2023

Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области
Ромкор
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Экономика
31.08.2023 10:55
Фото: МПК «Ромкор»

Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней

Свиноводческий комплекс компании «Ромкор» завершил обновление своего поголовья, улучшив генофонд свиней. По информации областного Минсельхоза, процесс, занявший около двух лет, позволит нарастить производство мяса и повысить качество продукции, выпускаемой в Челябинской области.

В Челябинской мясоперерабатывающей корпорации «Ромкор» подтверждают, что объемы производства действительно возросли благодаря обновлению генофонда поголовья.

«Мы приняли решение улучшить породные свойства поголовья на нашем свинокомплексе, что позволило нарастить производительность примерно на семь процентов, — отмечает генеральный директор мясоперерабатывающей компании «Ромкор» Сергей Фёдоров. — А это значит, что в год на мясопереработку будет поступать на 500 тонн сырья больше, причём без увеличения численности поголовья, дополнительных затрат на корм и обслуживание. В масштабе наших отгрузок в различные регионы страны это играет значительную роль и позволяет предлагать продукты по доступным ценам».

В свинокомплексе «Ромкор», расположенном в Троицком районе Челябинской области, содержится более 40 тысяч животных. Мало кто знает, что в реальности представляет собой современный свинокомплекс. По словам директора свинокомплекса «Ромкор» Олега Шаронова, это настоящий режимный объект с высокими технологиями и практически полной автоматизацией.

«При помощи множества датчиков и сложнейшего программного обеспечения отслеживаются сотни параметров для тысяч животных, чтобы итоговая продукция была максимально качественной и при этом доступной для потребителя, — комментирует Олег Шаронов. — Производители свинины при выборе генетики ориентируются на условия содержания животных и свои требования к мясу (например, жирнее или постнее). Наш выбор пал на сочетание таких пород, как крупная белая, ландрас и ремонтный родительский хряк 337 от компании PIC».

С момента выбора поставщика генетического материала до завершения поэтапной замены поголовья на более совершенное прошло около двух лет. На сегодняшний день этот процесс полностью завершен, и по расчетам аналитиков, инвестиции в новое поголовье должны окупиться уже в 2024 году.

«Ромкор» — одно из первых и крупнейших мясоперерабатывающих предприятий на Южном Урале, получившее сертификат международного стандарта ISO 22000. Ассортимент корпорации насчитывает более двух сотен наименований продукции. За одни сутки здесь выпускают до 120 тонн колбасы, сосисок и мясных полуфабрикатов.

Ромкор
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Новости по тегу: Ромкор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.07.2023

На челябинских курортах устроят соревнования и накормят бутербродами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.07.2023

В Челябинской области крупнейший производитель колбасы перешёл на отечественное ПО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2016

Ночной пожар в Еманжелинске никак не сказался на работе «Ромкора»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2016

В Еманжелинске горел мясокомбинат «Ромкор»

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Молодое «бабье лето» в Челябинской области началось с сильных и затяжных дождей. Прохладная и сыр
Среда обитания

«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей

29.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На этой неделе начнутся мероприятия, приуроченные ко Дню города, — 13 сентября 2023 года Челябинс
Культура

В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий

28.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 28 августа, православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Общество

В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы

27.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 26 августа, в Челябинской области открывается сезон летне-осенней охоты 2023 года на в
Среда обитания

В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты

26.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Священный Синод Русской православной церкви 24 августа включил имя расстрелянного священника Васи
Общество

Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых

25.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился со школьниками из новы
Общество

Губернатор Челябинской области встретился со школьниками из ДНР и ЛНР

25.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Десять молодых политиков и управленцев из Челябинской области прошли серьезный отбор и с 15 по 20
31.08.2023

Молодые южноуральцы представили свой регион на всероссийском форуме «Территория смыслов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 31 августа в России отмечается День Флора и Лавра, святых покровителей лошадей. В пред
31.08.2023

В преддверии Флора и Лавра в Челябинске прошел большой фестиваль Лошади
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ночь на 31 августа можно будет наблюдать необычное природное явление «голубую Луну». Название с
30.08.2023

В ночь на 31 августа можно увидеть «голубую Луну»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке у пары Жуи и Диндин,
30.08.2023

Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Последствия атаки украинскими беспилотниками на аэропорт в Пскове устранены. Жертв нет, ущерб оце
30.08.2023

Губернатор: Последствия атаки на аэропорт в Пскове устранены, никаких ограничений вводиться не будет
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

31.08.2023 11:18

В Бакале умер от голода домашний щенок, закрытый в квартире жестокой хозяйкой

31.08.2023 10:55

Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней

31.08.2023 10:16

В Челябинске на весь сентябрь закроют движение по улице Цинковой

31.08.2023 10:09

Утром уничтожен летевший к Москве беспилотник

31.08.2023 10:07

Молодые южноуральцы представили свой регион на всероссийском форуме «Территория смыслов»

31.08.2023 09:41

В Магнитогорске пожарные пришли на помощь жителям многоквартирного дома

31.08.2023 09:41

В преддверии Флора и Лавра в Челябинске прошел большой фестиваль Лошади

31.08.2023 09:07

Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области

31.08.2023 08:55

В Челябинске открыли движение троллейбусов через Алое поле

31.08.2023 01:53

Новые попытки ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Брянской области и Крыму

30.08.2023 20:56

В Челябинской области 31 августа – дожди и порывистый ветер

30.08.2023 20:47

В ночь на 31 августа можно увидеть «голубую Луну»

30.08.2023 20:07

Железнодорожники и депутаты Заксобрания обсудили вопросы развития транспортной системы Челябинской области

30.08.2023 19:19

Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке

30.08.2023 17:36

Российский истребитель уничтожил еще один катер ВСУ в Черном море

30.08.2023 17:11

Анонсы событий и мероприятий на 31 августа (18+)

30.08.2023 17:06

Губернатор: Последствия атаки на аэропорт в Пскове устранены, никаких ограничений вводиться не будет

30.08.2023 17:01

В Магнитогорске при поддержке ММК и ХК «Металлург» развивают детский хоккей

30.08.2023 16:32

В Еткульском районе полным ходом идёт подготовка к сельскохозяйственной ярмарке.

30.08.2023 15:38

В храме Челябинска Георгий Победоносец предстал в мозаике

30.08.2023 15:26

Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде

30.08.2023 15:14

Российские истребители уничтожили пять военных катеров с экипажами ВСУ в Черном море

30.08.2023 14:42

На фестиваль «Челябинск хлебосольный» приедет фолк-группа «Узорица»

30.08.2023 14:40

Тонны газировки и соков: что любят пить россияне

30.08.2023 14:37

Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом

30.08.2023 14:15

Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд

30.08.2023 13:41

Магнитогорское «Притяжение» обзавелось великолепным спортивным кластером

30.08.2023 13:14

Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера

30.08.2023 13:10

В Ашинском районе 31 августа не несколько часов ограничат движение на трассе М-5

30.08.2023 12:24

Ко Дню ветеринарного работника Минсельхоз наградил победителей конкурса детских рисунков

30.08.2023 12:14

В Челябинской области продолжаются дожди, местами сильные

30.08.2023 11:51

C первого сентября школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках

30.08.2023 11:24

«Дискотека Авария» и Юлианна Караулова поздравят челябинцев с Днём города

30.08.2023 10:36

На старт марафона в Челябинске выйдут пять тысяч участников

30.08.2023 10:31

Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году

30.08.2023 10:14

ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотниками по объектам в РФ (видео)

30.08.2023 10:04

Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября

30.08.2023 09:33

На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку

29.08.2023 19:03

Как вернуть ребенка в рабочий ритм после летних каникул

29.08.2023 18:58

В результате обстрела поселка в Брянской области несколько человек погибли, в том числе ребенок

29.08.2023 18:36

В Челябинской области 30 августа продолжатся сильные дожди

29.08.2023 18:14

Полицейские Ашинского района спасли попавшую в беду собаку и нашли ей дом

29.08.2023 18:07

В Челябинске увековечат память героя Советского Союза Семена Хохрякова и полковника полиции Михаила Кузенкова

29.08.2023 17:59

Алексей Текслер потребовал активно вовлекать предприятия ОПК в проект бережливого производства

29.08.2023 17:52

Анонсы событий и мероприятий на 30 августа (18+)

29.08.2023 17:42

Украинский беспилотник перехвачен над Черным морем

29.08.2023 17:40

Движение на перекрестке Вандышева и Отрадной в Челябинске не откроют до первого октября

29.08.2023 17:29

В Челябинской области депутаты проверяют готовность школ к новому учебному году

29.08.2023 17:18

В Челябинске устраняют последствия ливней

29.08.2023 17:04

ГУ МЧС опубликовало видео с места крушения вертолета МИ-8 в Челябинской области

29.08.2023 16:58

Какую музыку предпочитает слушать и скачивать молодёжь сегодня?

29.08.2023 16:58

Расходная часть бюджета Челябинска увеличится на 279,5 миллиона рублей

29.08.2023 16:44

Алексей Текслер подтвердил факт крушения вертолета в Челябинской области

29.08.2023 16:30

В Челябинской области потерпел крушение вертолет (новость дополняется)

29.08.2023 16:05

Галина Киреева и Владимир Мякуш стали почетными гражданами Челябинска

29.08.2023 16:00

Выводы от экспертов TelecomDaily: у МТС самое стабильное интернет- соединение на курортах Северного Кавказа

29.08.2023 15:41

Гордума приняла новые Правила землепользования и застройки Челябинска

29.08.2023 15:25

Облсуд оставил не стал ужесточать меру пресечения экс-директору челябинского «Геоцентра»

29.08.2023 14:45

Без грязи и ям: челябинцам нужен нормальный перекресток на Бейвеля – Клайна

29.08.2023 14:13

Уехал в магазин и не вернулся: полиция и спасатели Усть-Катава ищут пенсионера

29.08.2023 14:01

В Челябинске откроют новые центры для прохождения школьниками курса молодого бойца

29.08.2023 13:36

На Таганае вторые сутки ищут пропавших туристов

29.08.2023 13:24

В Доме Покровского представили мемуары Константина Теплоухова о жизни Челябинска

29.08.2023 12:47

Сергея Безрукова вдохновил Троицк — родина его героя из нового фильма про адвоката Федора Плевако

29.08.2023 12:35

В сентябре работники ЮУЖД объяснят школьникам правила безопасного поведения на железной дороге

29.08.2023 12:22

На челябинской Тополинке начинается обустройство экотропы

29.08.2023 12:09

«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей

29.08.2023 10:59

В Кыштыме возбудили дело о хищениях при благоустройстве парка

29.08.2023 10:55

В челябинском Саду камней сеют газон, высаживают деревья и строят фонтан

29.08.2023 10:38

В Челябинской области учредили премию для молодых специалистов соцзащиты

29.08.2023 09:53

Территорию детства челябинской «Плодушки» ждет масштабное озеленение

29.08.2023 09:48

Пресечена попытка атаки украинскими беспилотниками в Тульской области

29.08.2023 09:15

Челябинский Ангел поблагодарил южноуральцев за физраствор, очень нужный на передовой

29.08.2023 09:04

В Челябинске открыли движение трамваев по проспекту Победы на улицу Чичерина

29.08.2023 08:54

Директор железорудного предприятия Бакала вновь ответит в суде за непогашенные долги

29.08.2023 08:46

В Челябинской области расследуют убийство 21-летней девушки из сгоревшего автомобиля

29.08.2023 00:01

Федеральным инспектором по Челябинской области назначен Владимир Шишков

28.08.2023 20:29

Во вторник православные отмечают Спас Нерукотворный

28.08.2023 18:21

В школах, колледжах и техникумах 29 и 30 августа пройдут единые учения по безопасности

28.08.2023 18:05

На фестивале оркестров в Челябинске росгвардеец предложил возлюбленной руку и сердце

28.08.2023 17:50

Еще на трех улицах Челябинска стартует дорожный ремонт

28.08.2023 17:46

Челябинские кукольники откроют сезон премьерой «Семья» для малышей до трех лет

28.08.2023 17:32

Анонсы событий и мероприятий на 29 августа (18+)

28.08.2023 17:29

В Троицке снимают фильм про адвоката Плевако, в главной роли — Сергей Безруков

28.08.2023 17:28

Нашествием мух в Муслюмово заинтересовался Следственный комитет

28.08.2023 17:20

В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий

28.08.2023 17:16

В Челябинской области 29 августа – сильные дожди

28.08.2023 17:16

В Челябинской области выяснят, как влияет на Аргази рыбохозяйственная деятельность

28.08.2023 16:30

В Челябинской области отечественные гибриды подсолнечника вытесняют импортные

28.08.2023 16:20

Южноуральцы могут задать вопрос гендиректору «Челябинскгоргаза», не выходя из дома

28.08.2023 15:42

В челябинском поселке Сосновка закрыли движение

28.08.2023 15:26

На улице Свободы в Челябинске на месяц ограничат движение транспорта

28.08.2023 14:54

В Челябинске отремонтируют участок Свердловского тракта до Черкасской

28.08.2023 14:11

Циклон принесет в Челябинскую область сильные и продолжительные дожди

28.08.2023 13:45

Пропавшего на озере Куяш туриста из Екатеринбурга не могут найти четвертый день

28.08.2023 13:43

Школы Челябинска примут более 150 тысяч детей

28.08.2023 13:00

В 2023 году Копейск получит 19 новых автобусов

28.08.2023 12:55

Букеты, или Первосентябрьское «цветобесие»

28.08.2023 12:27

В Челябинске заменят более двадцати тысяч неприжившихся кустарников

28.08.2023 12:06

Пять новых детских садов скоро откроют в Челябинске