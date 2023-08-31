Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней

Свиноводческий комплекс компании «Ромкор» завершил обновление своего поголовья, улучшив генофонд свиней. По информации областного Минсельхоза, процесс, занявший около двух лет, позволит нарастить производство мяса и повысить качество продукции, выпускаемой в Челябинской области.

В Челябинской мясоперерабатывающей корпорации «Ромкор» подтверждают, что объемы производства действительно возросли благодаря обновлению генофонда поголовья.

«Мы приняли решение улучшить породные свойства поголовья на нашем свинокомплексе, что позволило нарастить производительность примерно на семь процентов, — отмечает генеральный директор мясоперерабатывающей компании «Ромкор» Сергей Фёдоров. — А это значит, что в год на мясопереработку будет поступать на 500 тонн сырья больше, причём без увеличения численности поголовья, дополнительных затрат на корм и обслуживание. В масштабе наших отгрузок в различные регионы страны это играет значительную роль и позволяет предлагать продукты по доступным ценам».

В свинокомплексе «Ромкор», расположенном в Троицком районе Челябинской области, содержится более 40 тысяч животных. Мало кто знает, что в реальности представляет собой современный свинокомплекс. По словам директора свинокомплекса «Ромкор» Олега Шаронова, это настоящий режимный объект с высокими технологиями и практически полной автоматизацией.

«При помощи множества датчиков и сложнейшего программного обеспечения отслеживаются сотни параметров для тысяч животных, чтобы итоговая продукция была максимально качественной и при этом доступной для потребителя, — комментирует Олег Шаронов. — Производители свинины при выборе генетики ориентируются на условия содержания животных и свои требования к мясу (например, жирнее или постнее). Наш выбор пал на сочетание таких пород, как крупная белая, ландрас и ремонтный родительский хряк 337 от компании PIC».

С момента выбора поставщика генетического материала до завершения поэтапной замены поголовья на более совершенное прошло около двух лет. На сегодняшний день этот процесс полностью завершен, и по расчетам аналитиков, инвестиции в новое поголовье должны окупиться уже в 2024 году.

«Ромкор» — одно из первых и крупнейших мясоперерабатывающих предприятий на Южном Урале, получившее сертификат международного стандарта ISO 22000. Ассортимент корпорации насчитывает более двух сотен наименований продукции. За одни сутки здесь выпускают до 120 тонн колбасы, сосисок и мясных полуфабрикатов.