Ксения Златкович: Искусство может исцелять, а может и травмировать

Ксения Златкович - художница, музыкант. Родилась в Уфе в творческой семье, с детства была окружена живописью и музыкой, самым волшебным предметом был папин этюдник с запёкшимися масляными красками. Волею случая сменила музыкальную школу на художественную и пошла по папиным стопам - в изобразительное искусство. Окончила Уфимское училище искусств как живописец, а затем отправилась покорять столичный ВГИК. Училась в мастерской художников мультипликационного фильма Л.В. Носырева и В.Д. Кудрявцевой, создателей знаменитых мультфильмов "Антошка", "Волшебное кольцо" и других добрых и светлых шедевров. После окончания института по большой любви вышла замуж за сербского музыканта и переехала в Сербию. Счастливая жена и мама двоих деток.

С Ксенией и её мужем Миланом Златковичем наши читатели уже знакомы по рубрике «С добрым утром, Урал!» Сегодня же мы представляем вам точку зрения Ксении Златкович на ответственность в искусстве. На наш взгляд, особенно сегодня эта тема очень актуальна.

Сколько себя помню, никогда не могла поделиться чем-то, что несёт в себе негативные эмоции или образ. Зачем оставлять на память то, что нужно прожить, оставить в прошлом и идти дальше? В чем разница между искусством и самовыражением, стоит ли делиться плодами своей арт-терапии? В чем ответственность творчества?

Ответы на эти вопросы я формировала внутри себя всю сознательную жизнь.

И теперь, мне кажется, стоит ими поделиться, особенно в наше непростое время.

Я считаю, что творческий человек несёт ответственность за влияние, которое он оказывает на своих зрителей, читателей и слушателей. Художественный образ во всем его широком смысле непосредственно влияет на эмоции и чувства людей, меняет их внутреннее состояние. Чем сильнее эмоция была вложена при создании образа, тем сильнее его влияние на человека. Искусство может исцелять, а может и травмировать. Раньше это не было ни для кого секретом, понятие катарсиса пришло к нам из античности. Но глядя на современную музыку, кино, картины, театр, мне кажется, люди об этом забыли или эта тема сознательно умалчивается.

Сегодня искусство приравнивается к самовыражению, дескать, давай излей душу и покажи всем, поделись своей болью. Хорошо, я признаю арт-терапию как возможность высвободить накопившийся шлак эмоций. Но зачем это выставлять на всеобщее обозрение? Как вы назовёте человека, который, простите, сходил в туалет, а потом вынес содержимое своего унитаза всем показать и поделиться. Такой поступок можно понять, если вам года полтора и вы осваиваете горшок, но если это сделает взрослый человек, то вы наверняка покрутите в его сторону у виска. Но в "современном искусстве" это почему-то считается нормальным. Многие так поступают от незнания, но есть и осознанное вредительство.

Как-то курсе на третьем во ВГИКе, преподаватель повела нас на Биеннале современного искусства в Москве. И на выставке я воочию столкнулась с (язык не поворачивается сказать) "творчеством" одной очень известной "художницы" перформанса. Не буду упоминать имени, дабы не ввести вас в искушение своими глазами посмотреть. Пока я не шла, а бежала по лабиринту залов, мой завтрак захотел проделать обратный путь по пищеводу. Можете представить, сколько людей посетило ту выставку и почувствовало то же самое. Может кто-то и не почувствовал так интенсивно, но на подсознанку-то все записывается.

Теперь, зная об уровнях вибраций и о деятельности отдельных оккультных обществ (в которые та особа точно входит), я понимаю, что такое негативное влияние оказывается на людей сознательно. Чем ниже человек по вибрациям, тем легче им управлять. В свое время исследованиями влияния искусства на массы людей занимались учёные фашисткой Германии. После ее поражения во Второй Мировой войне эту эстафету переняли службы CIA в США, внедряя свои разработки через кинематограф, музыку, театр и СМИ. А теперь сделайте свои выводы по всему тому, чем вы себя наполняете.

Посмотрите, какой шквал состояний несчастья льется через музыку. Сколько по-настоящему счастливых песен о любви вы знаете? А сколько фильмов без единой сцены насилия?

Конечно, ответственность самого человека за выбор, чем наполняться, никто не отменял. Но я сейчас про то, чем вы сами делитесь с миром. Человек искусства должен осознавать, какие вибрации он распространяет вокруг себя, чем наполняет свои образы.

Времена сейчас нелёгкие, мир штормит. Так давайте же светить друг другу, давайте создавать прекрасные, вдохновляющие образы. Пусть от наших картин, стихов, музыки, фильмов, мультфильмов и танцев людям вокруг станет легче дышать. Все мы знаем - красота спасет мир!