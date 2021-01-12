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12.01.2021 12:31
Сергей Миронов: Новый порядок расчета прожиточного минимума – это статистическая манипуляция

С 1 января 2021 года в России изменилась методика расчета прожиточного минимума. По мнению председателя партии «Справедливая Россия», руководителя думской фракции «СР» Сергея Миронова, в таком виде  она позволяет чиновникам бороться с низкими доходами населения с помощью статистических манипуляций и ничего не меняет по существу.

Прожиточный минимум (ПМ) используется при предоставлении гражданам таких мер государственной поддержки как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет, а также региональных мер социальной помощи.

«Среднедушевой прожиточный минимум в наступившем году составит 11 653 рубля. Это лишь на 3,1% выше прошлогоднего показателя, в то время как официальная инфляция за год выросла на 4,9%. Получается, что в 2021 году бедные россияне должны стать еще беднее, а социальные стандарты еще ниже», - анализирует ситуацию Сергей Миронов.

Лидер «СР» поясняет, что прежде ПМ рассчитывался на основании стоимости потребительской корзины, а теперь исходя из медианного дохода - величины, при которой одна половина граждан получает больше, а другая половина меньше данной цифры.

«Стоимость потребительской корзины позволяет судить, сколько людям нужно, чтобы обеспечить минимум их потребностей при существующих ценах. Медианный доход лишь фиксирует уровень доходов граждан, а достаточны они или нет, - из этих цифр ничего не понять, ни к каким действиям и выводам они не побуждают», - подчеркнул депутат.

Миронов напомнил, что состав потребительской корзины не изменялся с 2012 года и ее пересмотр был запланирован на конец прошлого года. Вариант, подготовленный «Справедливой Россией» и одобренный экспертами РАН, предусматривал рост стоимости потребительской корзины в три с лишним раза – до 31 тысячи рублей.

«Никаких излишеств там не было – только то, что нужно современному человеку для полноценной жизни. Но это кратно повышало сумму социальных выплат. Черта бедности значительно поднималась, число неблагополучных россиян приближалось к фактическому значению. Кому-то это очень не понравилось. В итоге изменился сам принцип расчета ПМ, который теперь никак не связан с реальностью. Эта порочная модель станет серьезной помехой на пути повышения благосостояния населения, что наглядно подтверждает новый размер прожиточного минимума», - заключил Миронов. 
МРОТ
Сергей Миронов
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