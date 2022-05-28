Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»

Турция наложила вето на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, выдвинув свои условия к этим странам. Какую позицию займет Эрдоган, если северные страны выполнят его условия? – на эту тему собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», находясь в ЛНР, побеседовал с журналистом и политологом из Турции Окаем Депрем.

Напомним, когда Швеция и Финляндия заявили о своей готовности вступить в НАТО, Анкара наложила вето и перечислила десять требований, при выполнении которых она не будет препятствовать членству этих двух стран в североатлантическом альянсе.

Требования таковы: уточнение позиции Хельсинки и Стокгольма по статусу Рабочей партии Курдистана (РПК): Турция требует признать эту организацию и ее ответвления террористическими; отказ от принятия членов РПК в парламенты двух стран; прекращение поддержки курдских формирований под предлогом борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая организация); избегание контактов с руководством РПК; пресечение дезинформации от сторонников организации «Хизмет» (ФЕТО, также признана в Турции террористической); ускорение процедуры экстрадиции «террористов» по запросу Анкары; отказ от «противоречащих духу альянса» действий, направленных против безопасности Турции; инициатива по созданию механизма тесного сотрудничества с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом; блокировка банковских счетов террористических организаций» в Швеции и Финляндии; предотвращение сбора средств такими организациями под видом НПО.

- Окай, как вы считаете, изменит ли Эрдоган многовекторность своей политики в случае исполнения его условий?

- Я считаю, что нет, к тому же, с одной стороны, до сегодняшнего дня мы видим, что в первую очередь Швеция и Финляндия не готовы принимать условия Анкары.

Некоторые люди утверждают, что Эрдоган "играет" до конца и будет продолжать, и с этого момента нет пути назад, если эти страны не примут соответствующие условия. Скорее всего, Турецкая республика будет блокировать их членство в НАТО.

Но, с другой стороны, если частично будут все же выполнены условия Турции и США со своей стороны пойдет навстречу по продаже Турции бомбардировщиков F-35 , Анкара может поступиться своей принципиальной позицией. Но тогда турецкие власти испортят отношения с Россией, что им крайне не выгодно сейчас!"