В соцсетях обсуждают повышение тарифов и дивиденды «Газпрома»

В социальных сетях поднялась волна комментариев по поводу индексации тарифов на коммунальные услуги с первого декабря 2022 года. Поводом послужил тот факт, что повышение станет вторым относительно 2021 года.

Угрозу семейным бюджетам это создаст, судя по возгласам трудящихся на информационных полях Интернета. Их не сдержали обещания чиновников увеличить соцвыплаты и не индексировать тарифы следующие полтора года (до первого июля 2024 г).

«Зарплату так бы повышали», - пишет Лариса из Сатки.

«Скоро должников будет ещё больше, квартплата растет, а зарплата нет, идём на выживание, скоро каждый десятый не сможет осилить оплату за ЖКХ такими-то темпами роста», - добавляет следующий комментатор Ольга.

На эти и другие реплики жителей больших и малых городов первыми ответили микрофинансовые организации:

«Если у вас возникли трудности, то можете воспользоваться нашими займами, легко и быстро получить необходимую сумму для решения своих финансовых проблем! Звоните по телефону горячей линии … Ждем Вас по адресу…»

Далее подключились частные юридические компании.

«И это - не единственное подорожание, которое ждёт россиян. Также вырастут транспортные тарифы в среднем на 8% .. А с первого января 2023 года будет проиндексирована стоимость перемещения и хранения автомобилей на 12%, - предупреждает одна из юридических фирм на своих аккаунтах и продолжает. – Индексация социальных выплат на 10% незначительно поможет улучшить финансовое положение россиян. Особенно сложно будет тем, чья предельная долговая нагрузка составляет не менее 30% от личного бюджета. Поэтому мы рекомендуем вам уже сегодня проанализировать вашу финансовую ситуацию, чтобы рост тарифов не повлиял на вашу способность оплачивать счета и вносить платежи по кредитам».

«Тверитянам придётся затянуть пояса?» - подобные заголовки к публикациям об индексации тарифов мелькают в СМИ разных регионов.

В статьях повторяется цифра среднего роста квартплаты: «Предположительно, в зависимости от региона, на одну семью из трех человек средний ежемесячный платеж вырастет на 324 рубля».

Но это «в среднем по больнице», к тому же итоговая стоимость разных коммунальных услуг может отличаться.

«Это значит, что, к примеру, вода может подорожать больше, чем вывоз мусора, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе», - пишут авторы.

Самодеятельные аналитики из соцсетей жалуются на дефицит информации, чтобы предъявить обоснованные претензии, а не эмоции: «Как обычно никаких расчетов, почему именно эта цифра, никто не предоставит … эксельку бы».

А кому-то совсем не нужны цифры: «Вот всем сердцем и умом пытаюсь понять и не могу. Не в упрек скажу.... большая помощь идёт от людей на фронт, отрывают от своих порой мизерных зарплат ради общей победы. Но нельзя же так ... на 8.9% газ подорожает».

Это цитата из сообщения в телеграм-канале Марии Шукшиной, получившее шквал комментариев:

"Все ресурсоснабжающие фирмы (водоканал, тепловые сети и т.п.) находятся в частных руках. Они получают дотации из бюджета и регулярно, каждый год поднимают цену для населения, это хороший бизнес. А сейчас, в такую обстановку, правительство могло бы остановить повышение для населения"

«И, если помните, недавно прошла информация, что «Газпром» принял решение о выплате дивидендов на сумму более одного миллиарда! Нужно же эту дыру как-то заполнить..."

Количество подобных комментариев около тысячи, причем только под одним постом. Остается рассчитывать, что мнения людей услышат те, кто принимает решения.