С первого декабря второй раз за 2022 год проиндексируют тарифы ЖКХ

С первого декабря 2022 года будут проиндексированы тарифы на ряд жилищно-коммунальных услуг. Это будет второе повышение за текущий год (с первого июля в среднем размер вносимой южноуральцами платы за коммунальные услуги вырос на 3,4%).

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление определяет особенности индексации регулируемых тарифов с первого декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Будут увеличены тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора.

С первого декабря повысят не более чем на на 9% тарифы на передачу электроэнергии по сетям, принадлежащим территориальным сетевым организациям. Субъекты обязаны в течение 15 дней с момента принятия федерального постановления принять свои нормативно-правовые акты, устанавливающие новые тарифы с первого декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает индексировать на 8,5% регулируемую цену на газ «Газпрома» с первого декабря 2022 года для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленных потребителей).

Как ранее подчеркивали в министерстве экономического развития, тарифы на жилищно-коммунальные услуги изначально планировалось пересмотреть с первого июля 2023 года, но было принято решение перенести индексацию на более ранний срок. «Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», - пояснили в министерстве.

В ведомстве особо подчеркнули, что в течение чуть более полутора лет тарифы меняться не будут и следующая индексация будет проведена только с первого июля 2024 года.

«Одновременно с повышением тарифов запланировано проведение индексации всех социальных выплат в 2023 году, исходя из значения фактической инфляции

2022 года», - объяснили в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Также сохранены предусмотренные правительством РФ и правительством Челябинской области меры социальной защиты и поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые реализуются предоставлением адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг:

- отдельным категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам, ветеранам труда и пр.);

- семьям, у которых доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг превышает 22% (а в отдельных случаях – 11%) от совокупного дохода семьи.