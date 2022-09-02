Янус Путконен: Украина – «чёрная дыра» Запада

«Коррупция свирепствует в сделках с оружием на Украине – гигантское украденное имущество найдено в диване у начальника отдела снабжения армии». С таким заголовком 1 сентября вышла статья в финском издании MV-Lehti.

В ней раскрывается суть того, кем является нынешнее военное командование Украины во главе с президентом Зеленским. Коррупция проросла от самой верхушки до низших чинов власти, таким образом, у нас на глазах происходит крах Украины как государства. Чиновники, словно крысы чувствуя неизбежный крах своей страны, начали распродавать вооружение, которое получили от Запада. Таким вот образом они хотят заработать как можно больше денег, говорится в статье.

«Обыск был проведён у начальника отдела закупок Министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого. Наличные были найдены внутри дивана. Во время обыска были изъяты наличными 17 миллионов гривен, 400 000 долларов, 100 000 евро и различные документы. Согласно одной из версий, трое обвиняемых пытались ввести в заблуждение турецкую компанию, заказав тысячу защитных жилетов и получив за это предоплату в размере 580 000 долларов», – пишет корреспондент финского издания.

Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко взял комментарий по поводу статьи у журналиста и главного редактора финского издания MV-Lehti Януса Путконена.

– К чему такая коррупция в итоге может привести? И почему западное общество, СМИ во главе с Америкой молчат об этом?

– Я не в первый раз отмечаю, что схема продажи оружия на Украине организована на высочайшем уровне. Это вооружение является неким «призом» тем офицерам, которые виновны в военных преступлениях. Коррупция начинается с первого шага – с заказа оружия для Украины. И большая часть его оседает в США и странах, которые «выделяют» его Украине. На самом деле количество оружия гораздо меньше, чем указано в бюджете. Для России это один из вариантов ослабить Запад, поскольку Украина как «чёрная дыра», в которой всё пропадает.

– Чем ближе конец Украины, тем «крысы» будут воровать сильнее? Когда этот конец настанет?

– Точную дату назвать тяжело, но если мы говорим о том, насколько плохо будет положение армии Украины, то, скорее всего, к концу октября они падут. Лето идёт на руку обеим сторонам, но зима… Россия готова к войне в зимний период, но я не верю, что украинская армия готова к такой войне. Я думаю, что ВСУ падут зимой.