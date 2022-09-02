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02.09.2022 21:46
Фото: Михаил Бондаренко

Янус Путконен: Украина – «чёрная дыра» Запада

«Коррупция свирепствует в сделках с оружием на Украине – гигантское украденное имущество найдено в диване у начальника отдела снабжения армии». С таким заголовком 1 сентября вышла статья в финском издании MV-Lehti.

В ней раскрывается суть того, кем является нынешнее военное командование Украины во главе с президентом Зеленским. Коррупция проросла от самой верхушки до низших чинов власти, таким образом, у нас на глазах происходит крах Украины как государства. Чиновники, словно крысы чувствуя неизбежный крах своей страны, начали распродавать вооружение, которое получили от Запада. Таким вот образом они хотят  заработать как можно больше денег, говорится в статье.

 «Обыск был проведён у начальника отдела закупок Министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого. Наличные были найдены внутри дивана. Во время обыска были изъяты наличными 17 миллионов гривен, 400 000 долларов, 100 000 евро и различные документы. Согласно одной из версий, трое обвиняемых пытались ввести в заблуждение турецкую компанию, заказав тысячу защитных жилетов и получив за это предоплату в размере 580 000 долларов», – пишет корреспондент финского издания.

Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко взял комментарий по поводу статьи у журналиста и главного редактора финского издания MV-Lehti Януса Путконена.

– К чему такая коррупция в итоге может привести? И почему западное общество, СМИ во главе с Америкой молчат об этом?

– Я не в первый раз отмечаю, что схема продажи оружия на Украине организована на высочайшем уровне. Это вооружение является неким «призом» тем офицерам, которые виновны в военных преступлениях. Коррупция начинается с первого шага – с заказа оружия для Украины. И большая часть его оседает в США и странах, которые «выделяют» его Украине. На самом деле количество оружия гораздо меньше, чем указано в бюджете. Для России это один из вариантов ослабить Запад, поскольку Украина как «чёрная дыра», в которой всё пропадает. 

– Чем ближе конец Украины, тем «крысы» будут воровать сильнее? Когда этот конец настанет?

– Точную дату назвать тяжело, но если мы говорим о том, насколько плохо будет положение армии Украины, то, скорее всего, к концу октября они падут. Лето идёт на руку обеим сторонам, но зима… Россия готова к войне в зимний период, но я не верю, что украинская армия готова к такой войне. Я думаю, что ВСУ падут зимой.

Автор: Михаил Бондаренко
Украина
США
Евросоюз
Финляндия
ДНР
ЛНР
Луганск
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Алексей Текслер провел рабочую встречу с главным росгвардейцем Урала

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Календарную осень Южный Урал встречает жарой

31.08.2022 17:33

Образовательный центр №5 Челябинска получил два микроавтобуса для транспортировки учеников

31.08.2022 17:28

Рисуй, сколько хочешь: в Челябинске появилась площадка для легального граффити

31.08.2022 17:24

Четыре города Челябинской области встретят День знаний в режиме «черного неба»

31.08.2022 17:18

В Варненском районе в результате ландшафтного пожара пострадали жилые дома

31.08.2022 17:08

Первого сентября на челябинских перекрестках отключат светофоры

31.08.2022 17:02

Жители Курчатовского района Челябинска радуются обновленным дворам

31.08.2022 16:52

В Магнитогорске ловят обезьяну, к ситуации подключилась полиция

31.08.2022 16:42

Календарная осень наступит первого сентября, астрономическая – 22 сентября

31.08.2022 16:07

ВТБ запускает выдачу экспресс-кредитов наличными

31.08.2022 15:57

Копейчанка спустя два часа переписки отправила незнакомцу свое интимное фото и стала жертвой шантажа

31.08.2022 15:20

На улице Могильникова челябинцев подстерегает опасный колодец

31.08.2022 15:18

Школы Челябинской области укомплектованы кадрами на 95%

31.08.2022 15:16

С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов

31.08.2022 14:39

Пешеходная зона на Свободы в Челябинске проходит процесс приемки

31.08.2022 13:34

Власти Челябинска ответили на критику жителей по поводу плачевного состояния отдела ЗАГС

31.08.2022 13:32

Челябинских родителей приглашают на специальный молебен на начало учебного года

31.08.2022 12:56

Кого обеспечат бесплатным горячим питанием в школах Челябинской области