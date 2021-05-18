“Аэрофлот” оставил пилотов и стюардесс без багажа

Компания “Аэрофлот” поменяла правила для своих сотрудников. Теперь пилотам и бортпроводникам нельзя брать в рейсы с собой багаж. Соответствующие требования были регламентированы в информационном бюллетене департамента обслуживания на борту компании.

Новведения начали действовать с 13 мая. Под них подпадают работники “Аэрофлота”, включенные в задание на полет: члены летного и кабинного экипажей, специалисты департамента по техническому обслуживанию, департамент наземного обеспечения перевозок. Такие сотрудники могут брать с собой в рейс в качестве незарегистрированного багажа только ручную кладь не более 10 кг. Багаж должен соответствовать параметрам: не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

Более того, работникам компании запрещено брать в полет зарегистрированный багаж. Напомним, что до этого они могли перевозить с собой вещи весом в 33 кг.

Как отмечают “Известия”, в компании отказались от комментариев в соответствии с нормами информационной политики.