Актер Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 миллионов рублей на поддержку СВО

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев перечислил на поддержку специальной военной операции 200 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня, 12 января, «Российская газета». Издание ссылается информацию от режиссера Бориса Константинова, поскольку сам актер эти действия нигде не афиширует.

Как добавляет издание «Аргументы и факты», известно, что артист помогает детям с онкологией. Кроме того, в пандемию Нагиев пожертвовал десять миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ.