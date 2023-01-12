12.01.2023
Актер Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 миллионов рублей на поддержку СВО
12.01.2023
билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
12.01.2023
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД в 2022 году снизилось в 1,6 раза
12.01.2023
Работники ЧЦЗ смогут круглосуточно получать средства индивидуальной защиты через вендинговые аппараты
12.01.2023
Задержала ФСБ: директора фирмы, заказавшего вырубку леса на девять миллионов рублей, оставили на свободе
12.01.2023
Бизнес-омбудсмен Челябинской области предупредил о снятии моратория на проверки онлайн-касс
Актер Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 миллионов рублей на поддержку СВО
11.01.2023
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
11.01.2023
Кемеровская область лишила Галкина региональных наград
01.01.2023
Танкисты и собака: четвероногий боец Федя пополнил экипаж боевой машины
01.01.2023
«ZOV Челябинск» передал благодарность волонтерам Донбасса за новогодние сюрпризы бойцам
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023