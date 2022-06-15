15.06.2022
Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад
15.06.2022
В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев
15.06.2022
Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев
15.06.2022
Челябинские металлурги и общественники привели в порядок городские дворы
15.06.2022
В Челябинской области ищут инвесторов для строительства глэмпинг-парка
15.06.2022
Пьяный житель Трехгорного угнал авто и врезался в машину ДПС
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
В Челябинск доставлен первый трамвай УКВЗ из партии 2022 года
15.06.2022
Текслер передал послания с родной земли южноуральским военнослужащим, участвующим в спецоперации
15.06.2022
Власти Челябинской области обратились к бизнесу за помощью в восстановлении ДНР
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022