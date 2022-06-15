Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером принимает участие в мероприятиях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в этом году проходит под девизом «Новый мир - новые возможности».

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экономического развития Челябинской области, организаторы утвердили квоту для каждого региона на участие в Форуме безвозмездной основе – семь человек.

«В составе южноуральской делегации количество участников будет в рамках квоты», - уточнили в минэкономразвития.

Как уточнили организаторы ПМЭФ, в деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума на бесплатной основе принимают участие делегации из 85 регионов России, из которых 81 представлена на уровне глав субъектов.

В рамках выставочной экспозиции ПМЭФ будут представлены проекты, демонстрирующие потенциал субъектов России. «Застройка стенда Челябинской области не планируется», - сообщили в министерстве.

Планируется, что губернатор Алексей Текслер выступит на трех панельных сессиях:

- Электроэнергетика в период перемен.

- Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов.

- Бюджетная и налоговая политика. Новая реальность: вызовы и возможности.

«Представление регионального инвестиционного потенциала, продукции регионов как никогда важно в период перестройки логистических цепочек, поиска партнеров для достижения импортонезависимости России. Активность регионов в этом году – значительна, - подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ – 2022 Антон Кобяков. - Со стороны региональных властей и крупного бизнеса уже проведена колоссальная работа, поэтому следует ожидать заключение важнейших стратегических контрактов и соглашений».

Как пояснили в минэкономразвития Челябинской области, регион подготовил и планирует подписать ряд соглашений в рамках Форума. «По состоянию на сегодняшний день в работе девять соглашений для подписания в рамках Форума», - уточнили в ведомстве.

ДЛЯ СПРАВКИ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

В 2022 году форум в шестой раз пройдет в выставочном комплексе в Санкт-Петербурге - «Экспофорум».

В ПМЭФ-2022 примут участие представители 127 стран и территорий, включая Великобританию, Китай, США, Францию, Италию, Германию и Нидерланды. Всего на него планируют приехать свыше 2,7 тысячи представителей бизнеса, в том числе более одной тысячи глав компаний. В состав делегаций регионов РФ вошло более одной тысячи участников.