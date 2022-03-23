Антимонопольная служба проверит обоснованность роста цена на бумагу

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) проведёт проверку из-за роста цен на бумагу. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — отмечается в сообщении.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства или «необоснованного превышения цен отдельными продавцами» УФАС обещает принять меры.

Как отмечает РБК, цены на бумагу для книгоиздания начали расти ещё до введения санкций западными странами в России. Так, по данным Российского книжного союза, за 2021 год бумага подорожала на 20%.

В конце февраля 2022 года об уходе или приостановке деятельности в России заявили крупные поставщики мелованной бумаги, такие как Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper.

Но стремительный рост цен на бумагу начался после того, как финская химическая компания Kemira объявила о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия - с помощью этого вещества отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Производители бумаги сообщили, что возникшие сложности не сказались на отпускных ценах бумаги.

В Минпромторге отметили, что дефицита бумаги в стране не будет, так как внутренние потребности полностью покрывают отечественные производители. По данным ведомства, ситуация с поставками бумаги стабилизируется в России в течение недели.