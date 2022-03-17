Антимонопольная служба проверяет цепочки поставок сахара

Федеральная антимонопольная служба начала проверять участников рынка с целью недопущения задержек в отгрузке сахара. Об этом сообщается на сайте организации. Проверки инициированы по поручению первого зампредседателя Правительства России Андрея Белоусова.

В ведомстве отмечают, что сотрудники службы проинспектируют не только производителей и торговые сети, но и посредников. По мнению УФАС, дефицит сахара на прилавках магазина создаётся искусственно.

«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», - говорится в сообщении ведомства.

В УФАС подчеркнули, что в случае подтверждения фактов необоснованного повышения цен служба недобросовестным бизнесменам будут грозить оборотные штрафы. При необходимости материалы проверок передадут прокуратуре.

Как сообщает «Интерфакс», внеплановые выездные проверки проходят в отношении «Группы компаний «Русагро», «Русагро-Центр», «Продимекс», «ГК Доминант», «Торгового Дома «Доминант» и «ЧеховСахар», а также НКО «Cоюз сахаропроизводителей России».

По данным Росстата, потребительские цены на сахар в России за неделю с 5 по 11 марта повысились на 12,8%. С начала года сахар подорожал на 20,4%.