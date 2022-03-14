Австралия ввела санкции против 33 россиян

Австралия ввела санкции в отношении 33 российских бизнесменов и их родственников. Об этом сообщается на сайте австралийского МИД. Таким образом правительство Австралии выразило протест против военной спецоперации Москвы на территории Украины.

В чёрном списке оказались владелец футбольного клуба «Челси», миллиардер Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В заявлении утверждается, что указанные бизнесмены «накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России», в том числе «благодаря связям с президентом России Владимиром Путиным».

Под ограничения также попали председатель ПАО «Транснефти» Николай Токарев, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Весь список на сайте МИД Австралии не приводится.

Аналогичные ограничения вели накануне ЕС, США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. В министерстве иностранных дел Австралии подчеркнули, что данный шаг является частью согласованной с западными странами санкционной политики. При этом за последние недели Австралия ввела в отношении российских физических и юридических лиц более 460 санкций.

«Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнёрами, чтобы заставить Россию дорого заплатить за свои действия», - отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что антироссийские санкции «наносят массированный удар» по российской экономике, но там, где санкции применялись ранее, всё работает, и страна стала только сильнее. Глава государства выразил уверенность в том, что российская экономика адаптируется к новой ситуации.