«Автоваз» отправил сотрудников в отпуск и поднял цены на Lada

«АвтоВАЗ» отправил сотрудников в отпуск на период с 4 апреля по 24 апреля, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее единый корпоративный отпуск предприятия был запланирован на июль-август, однако сдвинуть его пришлось в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов.

«Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года», - сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Исключение будет сделано для подразделений, которые отвечают за обеспечение нормального функционирования инфраструктуры предприятий. Кроме того, продолжат работу подразделения инжиниринга, занятые в работах над новыми проектами, некоторые подразделения логистики и сервисного обслуживания.

При этом с сегодняшнего дня, 16 марта, «Автоваз» второй раз за месяц повысил цены на автомобили Lada. С 1 марта подорожание по шести основным семействам составило 8%. Согласно прайс-листу, стоимость седана Lada Granta теперь начинается от 727,9 тыс. рублей, Vesta - 1 млн 121,9 тыс. рублей, Xray - 1 млн 106,9 тыс. рублей.

Напомним, что полностью российский автоконцерн «АвтоВАЗ» выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.