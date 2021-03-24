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Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке «Мир тела», которую привез в Москву «Доктор Смерть»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК России провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в городе Москве. Сегодня, 24 марта, об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Поводом для проверки, как говорится в сообщении, стала реакция общественности, негативные комментарии в СМИ по поводу этой выставки. По мнению общественников, она нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Также в сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции.

Напомним, эта коммерческая выставка открылась в павильоне ВДНХ в Москве 12 марта. Доктор Гюнтер фон Хагенс, по профессии пластический хирург, представил на ней экспозицию из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.

Как отмечается на сайте выставки, целью экспозиции является «сохранение и укрепление здоровья, повышение уровня знаний о пользе здорового образа жизни, о методах достижения благополучного долголетия среди людей всех возрастов и профессий», а сам проект «был задуман для просвещения широкой общественности об устройстве человеческого тела, а также предоставляет посетителю возможность наглядно увидеть проявления самых распространенных заболеваний (в том числе в результате табачной и алкогольной зависимости), демонстрируемых в доступной форме путем сравнения здоровых и пораженных органов».

Однако общественность России с подобной трактовкой не согласна. Ранее, как пишет РБК, партия «Коммунисты России» обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу выставки «Мир тела». В партии считают, что демонстрация человеческих тел и органов может пошатнуть человеческую психику и такие экспозиции должны проходить в узкоспециализированных учреждениях.



Дать правовую оценку выставке «Мир тела» призвал и глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев. Он указал, что использование тела умершего человека в России возможно только в медицинских, научных и учебных целях.

А заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «РИА Новости», что экспозиция не несет образовательных целей, а посетители должны задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым также обладают мертвые.

«Негативная общественная реакция на проведение этой выставки вполне объяснима и является выражением позиции, что посмертное обращение с человеческим телом не может быть предметом исключительно коммерческого договора», - полагает, в свою очередь, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он также считает, что проводимое мероприятие «выходит за рамки чувств верующих или неверующих людей и лежит, скорее, в культурной плоскости». «Обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов», - подчеркнул Легойда.

Как сообщает сайт wek.ru, выставку Body Worlds Гюнтер фон Хагенс вместе со своей нынешней супругой, коллегой и куратором проекта доктором Ангелиной Уэлли показал в 35 странах мира. И во многих из них экспозицию сопровождали протесты и скандалы вплоть до того, что западные журналисты дали фон Хагенсу прозвище «Доктор Смерть».