Без оружия, вейпов и табака. Instagram вводит новые правила
Федерация
Сегодня, 13:05

Руководство компании Facebook вводит новые правила в подконтрольной соцсети Instagram. Теперь под запрет попадает платный контент с упоминанием вейпов, табака и оружия.

 

Речь идет о постах пользователей с пометкой “брендированный контент”. Официально реклама табака, электронных сигарет и оружия была запрещена еще ранее, сообщает ТАСС.

Более того, новшевства затронут и алкоголь и пищевые добавки. Авторы постов смогут накладывать возрастные ограничения для просмотра таких публикаций.

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