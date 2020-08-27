Без права на возврат: онлайн-магазины потребовали ужесточить правила покупок

В России появилась инициатива по запрету покупателям интернет-магазинов возвращать товары в течение 7 дней. Запретить к возврату предлагается косметику, нижнее белье, смартфоны и бытовую технику в нормальном состоянии. Речь идет о той группе невозвратных товаров, которая действует в стационарной рознице, уточнили “Известиям” в Комитете ТПП по электронной коммерции.

С января следующего года утрачивают силу “Правила продажи товаров дистанционным способом”. На смену Минпромторг готовит новый акт, призванный урегулировать отношения онлайн-продавца и покупателя. Инициатива о запрете на семидневный возврат в интернет-магазин группы товаров появилась в ответ на просьбу ведомства высказать предложения в новый нормативно-правовой акт.

Опрошенные изданием эксперты считают, что делая покупку в интернет-магазине покупатель не может ее посмотреть, как она выглядит на самом деле. В стационарной рознице покупатель может “пощупать” вещь и принять решение о приобретении товара. Именно поэтому в онлайне гражданам стоит сохранить право вернуть то, что им не подошло или не понравилось.