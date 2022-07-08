Неопознанных украинских солдат предали земле. Массовое захоронение убитых в бою захватчиков состоялось под Старобельском (ЛНР), сообщает собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко.

Безымянные трупы закапывали военнопленные ВСУ. Занимаясь скорбной работой по захоронению своих вчерашних «побратимов», пленные вспоминали, какие чудовищные потери несли они в ходе наступления союзных войск.

- У нас было 83 человека в подразделении, а осталось десять. Все остальные двухсотые, - говорит военнопленный из состава Национальной гвардии Украины Руслан Галько, возраст которого ненамного превышает 18 лет.

- Не нужна эта война никому, молодые парни погибают, - делится мнением другой пленник, опустив вниз глаза. Он, видимо, забыл, что он и его товарищи пришли на эту землю с нацистской символикой и убивали мирных людей.

Как же так, ведь советник офиса украинского президента Алексей Арестович назвал успехом «операцию по отводу войск ВСУ» из Лисичанска!

- Пусть приедет и похоронит парней. Тогда сам увидит, в чём успех этой операции! – разочарованно бросает другой военнопленный Украины.

Примечательно, что бесславно сгинувшие солдаты ВСУ и националистических подразделений были похоронены по христианским канонам. Всех погибших отпевал священник православного храма.

Помощник главы Луганской народной республики Анна Сорока так прокомментировала событие:

- Гуманность и справедливость – вот основные принципы, на которых мы строим свою жизнь. Погибшие враги достойны уважения после смерти.