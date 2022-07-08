08.07.2022
В Челябинской области ведется капремонт дороги Кузяшева - Акбашева – Марксист
08.07.2022
В Челябинской области растет число умерших от ковида за сутки
08.07.2022
Челябинские таможенники накрыли банду валютчиков
08.07.2022
Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы вошло в заключительную фазу
08.07.2022
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем семьи, любви и верности
08.07.2022
В нацпарке «Зигальга» отметился одинокий старый волк
Безымянные оккупанты Донбасса нашли последнее пристанище
07.07.2022
Украинские военные в Лисичанске срывали бессильную злость на священниках
07.07.2022
Южноуральские студенты уехали восстанавливать Донбасс
06.07.2022
По указу Владимира Путина чебаркульский танковый полк стал гвардейским
05.07.2022
Снаряд ВСУ искалечил малыша: трехлетнему Саше из Мариуполя помогают южноуральские депутаты
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022