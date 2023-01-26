Битва за Угледар: Город будет зажиматься в клещи

Российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

Телеграм-канал «Соловьев» рассказывает о ходе боев с пометкой «Молния»: «Намечается серьезный успех. Наши ребята закрепились в городе. Работает наша артиллерия, которая поддерживает бойцов, потому что в лоб штурмовать никто не собирается. Город будет зажиматься в клещи. Мы оттягиваем противника в городе и сковываем его передвижения. Применяются новые тактики. Применяется авиация в этом позиционном районе».