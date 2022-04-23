Накануне Пасхи, в Великую субботу, 23 апреля 2022 года, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он символизирует свет Воскресения Христова.

Телевизионную трансляцию с места событий вели три федеральных российских телеканала: НТВ, Первый канал и «Россия 1».

«Сошел Благодатный Огонь. Христов Воскресе! Чудо совершилось и в этом непростом 2022 году! Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе!», - поделились радостной новостью на странице Храма святого Александра Невского в Челябинске. Верующие считают Благодатный огонь святыней.

Сегодня делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь в Москву, а затем ее передадут представителям епархий и митрополий Церкви. Святое пламя будет встречать секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. Он и доставит его Благодатный огонь от храма гроба Господня в Иерусалиме на Южный Урал.

Частицу благодатного огня можно будет получить в Свято-Симеоновском кафедральном соборе во время сегодняшнего ночного пасхального богослужения. «Лампада будет храниться в алтаре собора и люди будут иметь возможность в течение всего Светлого Христова Воскресения прийти и взять Благодатный огонь», - уточнил Игорь Шестаков.

Сегодня митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Литургию святителя Василия Великого в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

«В этот день мы молимся перед Святой Плащаницей, - сказал владыка Алексий, – вспоминаем спасительные страдания, которые Христос претерпел за каждого из нас».

В этот день верующие усердно молятся о мире, чтобы Господь благословил существование его. «Мы только что прочитали молитву о мире на Святой Земле, во Святом городе Иерусалим, где находится храм Гроба Господня, величайшие святыни человечества. Там неспокойно, как и на всей нашей планете. Из-за наших грехов, из-за пренебрежения заповедями Божиими древнее зло, которое, казалось бы, было побеждено еще в прошлом веке, оно вновь поднимает голову, - отметил митрополит. - Мы должны молиться и делать все для того, чтобы эта человеконенавистническая идеология не возродилась, чтобы она исчезла совсем. Это наш христианский долг».

Владыка Алексий призвал правильно относиться к посылаемым нам от Бога испытаниям. Он пожелал всем помощи Божией и крепости сил, умения отличать добро от зла.

ФОТО: Фонд Андрея Первозванного и Челябинская епархия