Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу

Бывший Апостольский нунций (посол Ватикана) в США Карло Марии Вигано, известный противник леволиберальной политики и последовательный консерватор, в письме, поступившем в редакцию Первого русского телеканала, поделился развёрнутым текстом свих «размышлений о российско-украинском кризисе.

По мнению Архиепископа, конфликт происходит не между Россией и Украиной, а между теми, кто представляет христианские и традиционные ценности, и теми, кто хочет установить диктатуру Нового Мирового Порядка. Католический иерарх убеждён, что «филантропические» организации, как «Открытое общество» Джорджа Сороса и Фонд Билла и Мелинды Гейтс не подчиняются никому и влияют на национальные правительства.

В своей декларации экс-посол Ватикана выразил своё мнение по множеству чрезвычайно интересных вопросов.

«Усиленно молюсь за Владимира Путина, за Россию и за мир» - особо отметил Архиепископ.