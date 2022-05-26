26.05.2022
В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка
26.05.2022
Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида
26.05.2022
Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
26.05.2022
В Челябинской области завершилась Универсиада вузов
26.05.2022
На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу
26.05.2022
Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса
25.05.2022
Владимир Путин дал ряд поручений по итогам посещения госпиталя Минобороны
25.05.2022
Путин посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе спецоперации военные
25.05.2022
Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022