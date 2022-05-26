Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области созданный ПАО «ММК» спортивный клуб «Метал
26.05.2022

Славная история побед: спортивный клуб ММК отметил 90-летний юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Известный в России и за ее пределами челябинский ветеринар, зоозащитник Карен Даллакян
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
26.05.2022

Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Меломаны и любители джаза Челябинска каждый год с нетерпением ждут открытия Международного фестив
26.05.2022

Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комплекс строений пивного завода Зуккера в Троицке (Челябинская область), являющийся выявленным о
26.05.2022

Троицкий завод Зуккера стал новым «героем» историко-культурной экспертизы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 27 мая, к Земле приблизится гигантский астероид из группы Аполлона, который имеет назв
Космос
Космос
26.05.2022

В пятницу к Земле приблизится астероид, в ЧелГУ оценили его опасность
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

В Челябинской области завершилась Универсиада вузов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
Украина
Католики
нацизм
Фашизм
секты
неонацизм
США
Ватикан
Федерация
26.05.2022 11:24
Фото: ALEKSEY TELESH / SHUTTERSTOCK.COM FERNANDO LAVOZ / GLOBALLOOKPRESS

Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу

Бывший Апостольский нунций (посол Ватикана) в США Карло Марии Вигано, известный противник леволиберальной политики и последовательный консерватор, в письме, поступившем в редакцию Первого русского телеканала, поделился развёрнутым текстом свих «размышлений о российско-украинском кризисе.

По мнению Архиепископа, конфликт происходит не между Россией и Украиной, а между теми, кто представляет христианские и традиционные ценности, и теми, кто хочет установить диктатуру Нового Мирового Порядка. Католический иерарх убеждён, что «филантропические» организации, как «Открытое общество» Джорджа Сороса и Фонд Билла и Мелинды Гейтс не подчиняются никому и влияют на национальные правительства.

В своей декларации экс-посол Ватикана выразил своё мнение по множеству чрезвычайно интересных вопросов.

«Усиленно молюсь за Владимира Путина, за Россию и за мир» - особо отметил Архиепископ.

Украина
Католики
нацизм
Фашизм
секты
неонацизм
США
Ватикан
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса
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В Челябинской области созданный ПАО «ММК» спортивный клуб «Метал
26.05.2022

Славная история побед: спортивный клуб ММК отметил 90-летний юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Известный в России и за ее пределами челябинский ветеринар, зоозащитник Карен Даллакян
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
26.05.2022

Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Меломаны и любители джаза Челябинска каждый год с нетерпением ждут открытия Международного фестив
26.05.2022

Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комплекс строений пивного завода Зуккера в Троицке (Челябинская область), являющийся выявленным о
26.05.2022

Троицкий завод Зуккера стал новым «героем» историко-культурной экспертизы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 27 мая, к Земле приблизится гигантский астероид из группы Аполлона, который имеет назв
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26.05.2022

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26.05.2022 12:17

В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка

26.05.2022 12:15

Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида

26.05.2022 11:39

Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса

26.05.2022 11:24

Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу

26.05.2022 11:16

Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения

26.05.2022 11:08

Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ

26.05.2022 11:06

В Челябинской области завершилась Универсиада вузов

26.05.2022 11:00

На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты

26.05.2022 10:42

Троицкий завод Зуккера стал новым «героем» историко-культурной экспертизы

26.05.2022 10:25

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26.05.2022 09:53

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В Челябинской области вспоминают героически погибшего юнармейца Диму Новоселова

24.05.2022 13:32

Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ

24.05.2022 13:27

За сутки заболело ковидом 117 южноуральцев, выздоровело 317, умер один

24.05.2022 13:14

ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам

24.05.2022 13:07

Жителя Челябинской области будут судить за отрицание Холокоста

24.05.2022 12:58

Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в измене Родине

24.05.2022 12:29

Из Челябинской области увеличилась миграция в Казахстан и Украину

24.05.2022 11:41

В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»

24.05.2022 11:13

Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль

24.05.2022 11:11

Челябинский цинковый завод наращивает инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений

24.05.2022 11:10

Студотряды Челябинской области торжественно откроют летний трудовой сезон

24.05.2022 11:09

Итальянский журналист – о дискриминации русского языка

24.05.2022 11:03

Жителей Челябинской области приглашают на казачий фестиваль в село Травники

24.05.2022 11:00

«Слуги» Зеленского хотят разрешить командирам ВСУ расстреливать своих солдат

24.05.2022 10:31

Где и как подростки Челябинской области смогут подработать летом

24.05.2022 10:12

Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы

24.05.2022 09:45

Южноуральские стражи порядка помогли с документами переселенцам Донбасса и Украины

24.05.2022 09:36

В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина

24.05.2022 09:27

Что подешевело в магазинах Челябинской области в апреле