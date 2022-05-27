Раскол в Ватикане? Очередной католический епископ начал молиться за правое дело России

Интересная тенденция наблюдается в граде Ватикане. За короткий период времени, уже второй католический епископ выступил в поддержку России.

Британский епископ Ричард Уильямсон во время поездки в Польшу провёл проповедь по теме украинского конфликта, в которой отметил, что Владимир Путин единственный из глав государств выступивший против сил зла. Уильямсон призвал паству готовится к голоду, спровоцированному Западом, и запасться продуктами. «Россия единственное препятствие на пути к единому Мировому Порядку»: сказал епископ.

Про надвигающуюся диктатуру нового мирового порядка в своём письме упоминал и экс посол Ватикана в США Карло Вигано.

Можно ли уже говорить о намечающемся расколе в Ватикане? По всей видимости ещё нет. Но определенное брожение в среде епископата намечается.