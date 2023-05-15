Челябинская и Костанайская области возродят былую традицию

Челябинская область (Россия) и Костанайская область (Казахстан) возобновят традицию ежегодных взаимных визитов, прерванную пандемией коронавируса COVID-19. С соответствующим предложением обратился губернатор Алексей Текслер в ходе встречи с акимом Костанайской области (Казахстан) Кумаром Аксакаловым. Глава южноуральского правительства пригласил делегацию Костанайской области посетить Челябинск в сентябре 2023 года.

Ка сообщает пресс-служба губернатора, в ходе рабочей встречи стороны обсуждали вопросы расширения экономического сотрудничества. В частности, речь шла об укреплении логистических связей, расширении экспорта, поддержке взаимовыгодных инвестиционных проектов.

Алексей Текслер представил потенциал Челябинской области в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики, образования.

«Считаю, что надо уделить больше внимания развитию межрегиональной промышленной кооперации, а также взаимодействию в сфере агропромышленного комплекса, - сказал Алексей Текслер.

По мнению южноуральского губернатора, большие преимущества дает наличие транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», который расположен вблизи международных транспортных коридоров, в том числе направления «Север-Юг». «Это наш стратегический пункт для продвижения российских товаров и услуг на рынки стран Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока», - подчеркнул Текслер.

Губернатор предложил партнерам из Костанайской области максимально эффективно использовать возможности ТЛК для хранения и перемещения грузов из Казахстана в Россию.

Алексей Текслер отметил заинтересованность челябинского бизнеса в сотрудничестве с партнерами из Казахстана. В настоящее время есть ряд программ по локализации производства на территории Казахстана. Глава региона обратился к акиму Кумару Аксакалову с предложением поддержки этих инвестиционных проектов.

В свою очередь глава Костанайской области отметил, что регион связывают с Южным Уралом многолетние добрососедские отношения, в том числе торгово-экономические.

Отдельно стороны обсудили возможности усиления сотрудничества в сфере туризма и рекреации.