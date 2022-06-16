Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и правительство Челябинской области будут совместно реализовывать проект развития транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Южноуральский» и особую экономическую зону промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Южноуральская».

В четверг, 16 июня 2022 года, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) состоялось подписание соглашения о намерениях между ГТЛК и правительством Челябинской области. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ГТЛК Сергей Лапшин и губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба ГТЛК, в соответствии с текстом соглашения планируется создание ОЭЗ «Южноуральская» под управлением ООО «Сухой Порт Южноуральский». На перспективных участках транспортно-логистического центра площадью около 200 гектаров в Челябинской области возможно размещение машиностроительных и иных промышленных предприятий, например, ремонтно-механических цехов, а также средне- и крупноузловых сборочных производств и складских комплексов. На территории создаваемой особой экономической зоны, включающей также свободную таможенную зону, инвесторы-резиденты смогут воспользоваться налоговыми, административными и таможенными льготами.

Выгодное географическое положение позволит ТЛЦ «Южноуральский» выступить в качестве опорного терминала «входа» для консолидации грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая и их дальнейшей доставки конечным грузополучателям в России. Помимо этого, ТЛЦ может исполнять функцию распределительного центра для Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Перми и Самары.

«ТЛЦ «Южноуральский» может стать ключевым объектом при создании нового транспортно-промышленного хаба в Челябинской области. Близость транспортно-логистического центра, позволяющего обеспечить бесперебойный грузооборот с Китаем напрямую через Казахстан без использования морского маршрута через Суэцкий канал и разгрузить Восточный полигон, станет одним из ключевых преимуществ новой особой экономической зоны «Южноуральская», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. Кроме того, работа ТЛЦ будет способствовать выходу российских экспортеров-резидентов на рынки дружественных стран Центральной Азии, в том числе Казахстана и Узбекистана».

«Географическое положение ТЛЦ «Южноуральский» позволит встроиться в международный транспортный коридор «Север-Юг» для увеличения товарооборота со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива, - отметил Алексей Текслер. - Загрузку ТЛЦ могут обеспечить уральские производители труб, металлопроката, сельхозпродукции. Есть возможность и формирования встречных грузопотоков, что позволяет не только снизить транспортные издержки, но и исключить порожний пробег подвижного состава».

Как сообщает пресс-служба губернатора, в настоящее время территория ТЛК «Южноуральский» занимает площадь в 180 гектара, где размещены шесть железнодорожных путей, контейнерная площадка для обработки и хранения грузов площадью 14 га, складские помещения класса «А» площадью 82 тысяч квадратных метров.

Работа ТЛЦ «Южноуральский» будет способствовать выходу российских экспортеров-резидентов на рынки дружественных стран Центральной Азии.

Напомним, в апреле 2022 года Алексей Текслер и Евгений Дитрих договорились о создании на территории комплекса производства по выпуску контейнеров, которые смогут заменить западные аналоги.