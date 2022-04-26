Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»

В текущей экономической и геополитической ситуации торгово-логистический комплекс «Южноуральский» (Челябинская область) получает новые возможности для развития.

Перспективы развития ТЛК обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих, посетивший регион с рабочей поездкой и осмотревший площадку.

ТЛК «Южноуральский» был запущен в 2015 году, но пока он загружен лишь на треть. «Сейчас, когда меняются сложившиеся торговые связи, логистика, комплекс может стать важным пунктом распределения грузов в торговле с Китаем и другими странами Азии и Ближнего Востока», - отметил Алексей Текслер на своей странице ВКонтакте.

По словам губернатора, на сегодня одним из самых больших вызовов для предприятий во внешнеторговой деятельности является логистика. Восточный полигон перегружен.

«Созданная инфраструктура ТЛК «Южноуральский», его местоположение дает возможность переориентировать часть контейнерных перевозок на территорию Челябинской области, - отметил Алексей Текслер. - С одной стороны мы видим перспективный коридор в Китай. Другой коридор, который имеет серьезную перспективу, это Казахстан, Туркменистан, Иран и выход к Персидскому заливу».

По словам главы региона, эти логистические связи могут серьезным образом сократить время транспортировки грузов. Для этого необходимо максимально использовать инфраструктуру ТЛК, проектная мощность которого составляет 2,5 миллиона тонн. Он добавил, что на территории комплекса необходимо создать полноценный сервис для всех, кто участвует во внешнеторговой деятельности.

Кроме того, Алексей Текслер обозначил и другие пути развития ТЛК «Южноуральский».

Так, на территории комплекса будет создано производство по выпуску контейнеров, которые смогут заменить западные аналоги. «Для этого у нас есть все преимущества: металл, который мы производим на территории Челябинской области, а также компетенции в части производства подобных изделий, - пояснил Алексей Текслер. - Соответствующую работу с ГТЛК, Минпромторгом и Правительством Российской Федерации мы уже начали».

Кроме того, на базе ТЛК возможно создание свободной экономической зоны. «Мы уже обратились в Министерство экономического развития РФ с этим предложением, - уточнил губернатор. - Это налоговые преференции, которые создадут дополнительные возможности для инвесторов. Это комплексное решение, которое позволит Челябинской области стать федеральным хабом, способным оптимизировать различную логистику, создавать новые возможности для других регионов. Уверен, что мы вместе с коллегами сможем все эти задачи решить».

Как отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, в текущей экономической и геополитической ситуации ТЛК «Южноуральский» приобретает особое стратегическое значение. «Комплекс позволит обеспечить бесперебойную торговлю с Китаем напрямую через Казахстан без использования Суэцкого канала, а также расширение торговли и логистических цепочек с дружественными странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном», - добавил гендиректор. По его словам, потенциал ТЛК «Южноуральский» как в складировании груза, так и в производственных возможностях позволяет и области, и федерации в целом рассматривать его как новую точку роста.

Помимо ТЛК «Южноуральский», Алексей Текслер и Евгений Дитрих также посетили завод «ДСТ-Урал». Он специализируется на производстве бульдозеров, гусеничных тракторов, кабеле- и трубоукладчиков. Продукцию здесь собирают «под ключ»: все основные детали техники, включая двигатели, исключительно российские. С недавнего времени завод перешёл на полное импортозамещение.