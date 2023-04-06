Челябинская область планирует расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун в КНР

Челябинская область планирует расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун, находящейся на северо-востоке Китайской Народной Республики (КНР). Соответствующие предложения озвучил губернатор региона Алексей Текслер в ходе официального визита правительственной делегации в Китай.

Сегодня в городе Цзинань – административном центре провинции – состоялась рабочая встреча Алексея Текслера и Секретаря парткома, начальника постоянного комитета народных представителей китайской провинции Шаньдун Линь У. Стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества.

«Наш регион находится на границе с Казахстаном, вокруг Челябинской области сосредоточены другие густонаселенные, промышленные регионы России. Есть логистические центры, которые связывают Челябинскую область с другими регионами страны и со Средней Азией», - отметил Алексей Текслер и предложил «расширять сотрудничество по укреплению нашего товарооборота».

В 2022 году взаимный товарооборот Челябинской области с Китаем вырос на 70%.

Глава региона озвучил ряд предложений по усилению взаимодействия:

- усилить кооперационные связи в сфере машиностроения. Уже есть успешные примеры совместной работы по этому направлению;

- рассмотреть возможность организации поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции из Челябинской области в провинцию Шаньдун;

- развивать сотрудничество в сфере высшего образования.

- открыть прямой рейс из Челябинска в Циндао – экономический центр провинции Шаньдун.

- запустить совместное сотрудничество в сфере туризма.

- запустить процедуру согласования проекта Соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и провинцией Шаньдун;

- открыть выставочный павильон продукции Челябинской области в демо-зоне ШОС.

В пресс-службе губернатора уточнили, что в настоящее время уже идут переговоры с представителями китайских авиалиний по организации прямого рейса Челябинск – Циндао.

Есть и совместные проекты в сфере образования. Уже заключены соглашения между ЮУрГУ и двумя вузами провинции Шаньдун - Шаньдунским институтом бизнеса и технологий и Китайским нефтяным университетом. Алексей Текслер отметил, что регион готов принимать большее количество китайских студентов, приглашать к себе китайских преподавателей.

Просматриваются хорошие перспективы и по сотрудничеству в сфере туризма. Гостей из Китая могут заинтересовать в Челябинской области национальные парки, горнолыжные курорты и другие туристические объекты. Южный Урал готов предложить готовые пакетные туры для туристов. Южноуральцам в Шаньдуне могут быть интересны достопримечательности и пляжный отдых.

Алексей Текслер пригласил делегацию провинции Шаньдун посетить Челябинскую область с деловым визитом.