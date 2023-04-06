06.04.2023
В Челябинске тягач, перевозящий кран, врезался в пролет путепровода
06.04.2023
Наталья Котова оценила строящийся у «Юности» амфитеатр и побывала на новой пешеходной зоне проспекта Победы
06.04.2023
Челябинская область планирует расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун в КНР
06.04.2023
Молодые елочки на площади Революции получили первую порцию весенней заботы
06.04.2023
Год без Жириновского
06.04.2023
Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах
Челябинская область планирует расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун в КНР
06.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
05.04.2023
Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай
05.04.2023
Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов
05.04.2023
Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023