Челябинская область получит еще 463,9 миллиона на ремонт и оснащение школ

В ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 миллиарда рублей. За счёт этих средств будут обновлены более двух тысяч учебных заведений страны.

Распоряжение о распределении субсидий между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Федеральные средства получат 80 регионов. Челябинской области выделено 463 миллиона 988 тысяч рублей.

«Наши дети должны учиться в хороших, современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования», – отметил Михаил Мишустин.

По его словам, важно, чтобы уже сейчас, на стадии подготовки ремонта, к участию в этом процессе активно привлекались родительские комитеты и учитывались пожелания самих ребят.

Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе заявок субъектов. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования.

Напомним, в соответствии с поручением президента Владимира Путина с первого января 2022 года в России стартует федеральная программа капитальных ремонтов школ. Особое внимание будет уделено сельским школам и школам, которые расположены в малых городах.

Программа рассчитана на пять лет – с 2022 по 2026 годы. За этот период планируется капитально отремонтировать семь тысяч триста общеобразовательных заведений, в том числе три тысячи школ в ближайшие два года. Предстоит не только привести в порядок здания, но и установить современное оборудование, необходимое для обучения детей. Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие образования».

По решению министерства просвещения РФ от Челябинской области в федеральной программе по капитальному ремонту могут участвовать 41 здание государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Как уточнил губернатор Алексей Текслер, была подана заявка на ремонт в 2022 году зданий 17 школ области. Проекты получили положительное заключение Госэкспертизы.

В планах – подать заявки на федеральное софинансирование еще 24 объектов.