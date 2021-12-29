Челябинская область получит федеральные субсидии на строительство школ

Федеральный центр направит субъектам РФ 24,4 миллиарда рублей на строительство новых школ.

Распоряжение о распределении этих средств на ближайшие два года подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, субсидии выделены 23 регионам. Челябинская область получит на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся в 2022 году 487 миллионов 917,6 тысячи рублей, в 2023 году – 521 миллион 602,6 тысячи рублей, в 2,24 году – 109 миллионов 915,3 тысячи рублей.

Кроме того, по государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» региону будет ежегодно направляться по 109,7 миллиона в период с 2025 по 2037 годы.

Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, распорядителем федеральных средств будет правительство Челябинской области. Пока точно не известно, на какие школы, на какие соглашения (возможно и концессионные) эти деньги будут потрачены.

Но уже точно понятно, что в 2022 году по отрасли «Образование» продолжится строительство:

- четырех детских садов (один - в Челябинске, три - в Копейске);

- трех школ (Сосновский и Чебаркульский муниципальные районы и Копейск).

Завершится оснащение объекта школы в Кунашакском муниципальном районе.

Начнется строительство:

- семи детских садов (четыре в Челябинске, а также в Магнитогорске, Чебаркуле и Аргаяшском районе);

- трех школ (Челябинск, Копейск, Увельский район).

В 2021 году в Челябинской области достроены школа на 1100 мест в микрорайоне «Академ-Риверсайд» Челябинска, школа на 500 мест в Верхнеуральске и здание Образовательного Центра «Эрудит» на 150 мест в Челябинске (возведено за счет средств инвестора). Завершается строительство школы на 500 мест в Кунашакском районе (село Кунашак).

«Образовательный процесс в школах будет организован после сдачи зданий в эксплуатацию и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности», - отметили в министерстве.

Челябинская область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций.