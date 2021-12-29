29.12.2021
Спортсменки и тренер «Динамо-Уралочки» - одни из лучших в регионе по итогам года
29.12.2021
За сутки заболело ковидом 490 южноуральцев, выздоровело 498, умерло 28
29.12.2021
И стало темно: в пешеходном переходе Челябинска неизвестные украли электрический кабель
29.12.2021
«Уралкуз» дарит новогодние подарки
29.12.2021
Горихвостка-чернушка обосновалась в Челябинске
29.12.2021
Упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей
Челябинская область получит федеральные субсидии на строительство школ
29.12.2021
Упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей
03.12.2021
Челябинской области компенсируют налоговые вычеты по инвестпроектам
07.11.2021
Во сколько обходится лечение южноуральцев с ковидом в стационарах
05.11.2021
У вакцинированных есть шанс получить 100 тысяч рублей
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021