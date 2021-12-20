Челябинская область воспользовалась новыми возможностями для строительства и ремонта школ

Челябинская область активизировала работу по строительству школ, используя появившиеся в этом году дополнительные возможности, возводит детские сады и включается в федеральную программу по капитальному ремонту зданий учебных заведений. Одновременно в регионе проводится работа по оснащению школ современным оборудованием и по подготовке новых педагогических кадров.

Напомним, в соответствии с поручением президента Владимира Путина с первого января 2022 года в России стартует федеральная программа капитальных ремонтов школ. Особое внимание будет уделено сельским школам и школам, которые расположены в малых городах.

Программа рассчитана на пять лет – с 2022 по 2026 годы. За этот период планируется капитально отремонтировать семь тысяч триста общеобразовательных заведений, в том числе три тысячи школ в ближайшие два года. Предстоит не только привести в порядок здания, но и установить современное оборудование, необходимое для обучения детей.

«Дело не только в покраске стен и установке коммуникаций, а в том, чтобы понять, что ребята хотят, а потом сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней и школьников, и педагогов, и родителей. Чтобы развитие школы, её обустройство было общим делом, чтобы в обновлённых школах кипела интересная жизнь, развивалось ученическое самоуправление, работали те кружки, спортивные секции и студии, которые организованы прежде всего по запросам ребят и по предложениям родителей, и чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах», - отметил Владимир Путин.

По поручению Президента РФ программа по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций будет реализована Министерством просвещения России совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и субъектами Российской Федерации.

Губернатор Алексей Текслер поручил муниципалитетам и министерству образования области представить на конкурсный отбор качественную документацию, чтобы не было проблем при прохождении государственной экспертизы. «Необходимо вести плановую работу по включению школьных зданий, требующих капитальных ремонтов, в федеральную программу. Чтобы наряду с новыми объектами все наши школы также приобретали современный вид и отвечали всем современным требованиям, которые предъявляются к организации учебного процесса и его безопасности», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как пояснили в минобрнауки Челябинской области, в заявке на участие в Программе, которые регионы направляли в Минпросвещения, в обязательном порядке включались ряд проектных, расчетно-сметных документов.

«Кроме того, для участия в программе субъект должен принять на себя встречные обязательства по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, повышению квалификации педагогического персонала, обеспечению учебниками», - пояснили в Министерством образования и науки Челябинской области.

Для подготовки заявки на получение Челябинской областью субсидии из федерального бюджета 14-15 сентября 2021 года минобрнауки было проведено собеседование с каждым муниципальным образованием региона по подготовке к участию в Программе.

На собеседование были приглашены главы, заместители глав по социальным вопросам и по вопросам строительства и инфраструктуры, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере капитального строительства, руководители муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в список Минпросвещения России.

По итогам собеседования и заполненной каждой территорией формы единого документа (в виде таблицы) проанализирована степень готовности каждой образовательной организации из перечня к участию в программе. Все сводные данные были отражены в заявке на субсидию и представлены в Министерство просвещения РФ.

По решению Министерства просвещения РФ от Челябинской области в федеральной программе по капитальному ремонту могут участвовать 41 здание государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Как уточнил Алексей Текслер, уже подана заявка на ремонт в 2022 году зданий 17 школ. Проекты получили положительное заключение Госэкспертизы. На проведение работ требуется более 480 миллионов рублей (средства федерального и областного бюджетов).

В планах – подать заявки на федеральное софинансирование еще 24 объектов.

Главам совместно с минобрнауки области поручено взять на личный контроль подготовку сметной документации по этим объектам.

В регионе большие плану и по возведению новых образовательных учреждений. Напомним, в мае губернатор Алексей Текслер, выступая с ежегодным обращением к Законодательному собранию региона, объявил старт масштабного строительства новых школ в регионе.

Челябинская область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций.

«В 2021 году через инфраструктурные облигации профинансируем старт строительства трёх школ и трёх детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе, - отметил Алексей Текслер. - Ещё четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить через новый инструмент - концессию совместно с банком развития ВЭБ.РФ».

В пресс-службе минобрнауки уточнили, в рамках государственно-частного партнерства с ВЭБ.РФ, НПО «Просвещение» и ООО «ПроШкола» в Челябинске будет построена новая школа в «Ньютоне» на 1520 мест, школы в микрорайонах №33 и №34, школа на улице Татищева (между «Метраном» и микрорайоном «Парковый-2»). По всем школьным зданиям разработана проектная документация. Срок ввода в эксплуатацию по всем объектам -2023-2024 годы.

В 2021 году достроят три школы: в одном из самых густонаселенных районов Челябинска - в микрорайоне № 1 Академ-Риверсайд (Северо-Западный планировочный район в Калининском районе), в Верхнеуральске и поселке Кунашак.

Долгожданная школа Академ-Риверсайд проектной мощностью 1100 мест построена в рамках государственной программы «Стимул». Деньги на ее строительство были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022-2023 годы. Губернатор Алексей Текслер сумел решить вопрос с ускорением финансирования. На достройку учебного заведения были выделены средства из федерального бюджета уже в 2021 году, что позволило завершить строительство с опережением графика.

До конца 2021 года будет построена школа на 500 учащихся в Верхнеуральске (ул. Восточная, 2) с устройством подводящих сетей. Сдача объекта запланирована в декабре 2021 года.

В текущем году будет сдана и школа в поселке Кунашак проектной вместимостью 500 мест. В настоящее время в действующей школе проектной мощностью на 350 школьников обучаются более одной тысячи человек. Ввод объекта позволит обеспечить в п. Кунашак односменное обучение.

В стадии строительства находится школа в микрорайоне Тугайкуль в Копейске и школа-детсад (на 250 школьников и 50 дошкольников) в деревне Сарафаново (Чебаркульский район).

В первом полугодии 2022 года ожидается пуск в эксплуатацию еще двух школ. Одна школа (на 1100 мест) - в поселке Западный (Сосновский район, рядом с поселком «Привилегия», недалеко от Челябинска), вторая с дошкольным структурным подразделением - в Миассе.

Александр Кузнецов также рассказал, в 2021 году государственной программой было запланировано строительство, реконструкция и выкуп 13 дошкольных учреждений. «Это поможет создать в регионе две тысячи сто шестьдесят три новых места для дошкольников. Финансирование осуществляется как за счет средств федерального (национальный проект «Демография»), так и за счет средств областного бюджетов», - рассказал министр образования и науки области Александр Кузнецов.

В Челябинске подрядчик начал подготовку к строительству детского сада на 150 мест на улице Александра Шмакова в микрорайоне №55 жилого комплекса «Парковый». Контракт на строительство дошкольного образовательного учреждения был заключен в середине октября.

В Челябинске за счет средств бюджета строятся девять детских садов, из них два возводятся в «Парковом» (на улице Хариса Юсупова и в 54-м микрорайоне на 150 мест), один в Ленинском районе (по улице Гранитной, на 290 мест), в Тракторозаводском районе (на 120 мест).

Еще четыре детских сада, два из них в «Парковом», возводят застройщики. В последующем муниципалитет выкупит данные объекты. Еще два возводимых застройщиками детских сада планируется выкупить в 2022-м году. Один из них – в Чурилово (микрорайон «Лейк Сити»), второй – в микрорайоне №5 «Академ Риверсайд».

При возведении новых образовательных организаций в области заранее задумываются и о подготовке новых педагогических кадров. В области в целях ранней предпрофессиональной ориентации школьников на учительскую профессию создают профильные психолого-педагогические классы. «Наша ключевая задача – ранняя профессиональная ориентация школьников на педагогические профессии, содействие обучающимся в становлении внутренней позиции будущего педагога, – отметил первый проректор ЮУрГГПУ Алексей Богачев. – Благодаря обучению в психолого-педагогических классах старшеклассники получат ответы на множество вопросов: Что такое педагогическая профессия? Каково ее место в мире других профессий? В чем ее специфика? Какие требования предъявляются к учителю? Что он должен уметь и какими качествами обладать? Что необходимо сделать, чтобы развить эти качества? Могу ли я уже сегодня попробовать себя в роли учителя? – и другие».

До 2024 года планируется создать сеть из практически 100 классов в области. Первые классы уже открыты в Челябинске и в Магнитогорске, где расположены педагогические вузы.