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Челябинское УФАС возбудило дело против «Монетки» из-за цен на имбирь

Федерация
Сегодня, 13:26

Челябинское УФАС возбудило дело против «Монетки» из-за цен на имбирь.  

Антимонопольный орган посчитал, что торговая сеть «Монетка» не прекратила недобросовестные конкурентные действия после вынесенного предупреждения. Рассмотрение дела назначено на 28 июля. Компания сообщила о несогласии с требованиями Челябинского УФАС. 

В конце мая ведомство установило, что в магазинах торговой сети в Челябинске размещается информация о продаже имбиря с существенными скидками, создающими обманчивое впечатление выгодной цены. При этом цена со скидкой в «Монетке» была сопоставима со стоимостью имбиря в других торговых сетях – 199 или 399 рублей. Торговая сеть в месте выкладки товара указывала, что его цена составляет 999 рублей за килограмм. Данная цена была перечеркнута и указан размер скидки – 59% или 79%. 

Челябинское УФАС в своем предупреждении отметило, что указанная розничная цена на имбирь не является конкурентной, поскольку в иных торговых сетях стоимость продукта не превышала 550 рублей за килограмм. 

По мнению ведомства, подобные скидки являются способом привлечения внимания к товару, который в период введения режима повышенной готовности вызвал ажиотажный спрос у населения в связи с публикациями о его эффективности в профилактике и лечении COVID-19. 

 

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