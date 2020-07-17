Челябинское УФАС возбудило дело против «Монетки» из-за цен на имбирь.

Антимонопольный орган посчитал, что торговая сеть «Монетка» не прекратила недобросовестные конкурентные действия после вынесенного предупреждения. Рассмотрение дела назначено на 28 июля. Компания сообщила о несогласии с требованиями Челябинского УФАС.

В конце мая ведомство установило, что в магазинах торговой сети в Челябинске размещается информация о продаже имбиря с существенными скидками, создающими обманчивое впечатление выгодной цены. При этом цена со скидкой в «Монетке» была сопоставима со стоимостью имбиря в других торговых сетях – 199 или 399 рублей. Торговая сеть в месте выкладки товара указывала, что его цена составляет 999 рублей за килограмм. Данная цена была перечеркнута и указан размер скидки – 59% или 79%.

Челябинское УФАС в своем предупреждении отметило, что указанная розничная цена на имбирь не является конкурентной, поскольку в иных торговых сетях стоимость продукта не превышала 550 рублей за килограмм.

По мнению ведомства, подобные скидки являются способом привлечения внимания к товару, который в период введения режима повышенной готовности вызвал ажиотажный спрос у населения в связи с публикациями о его эффективности в профилактике и лечении COVID-19.