Число случаев коронавируса в мире превысило 6 миллионов

За последние сутки в России официально подтверждено 9 тысяч 268 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 40,8% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц в два раза больше, чем зарегистрировано новых заболевших - 4 тысячи 414 выздоровевших. За сутки коронавирус унес жизни 138 человек.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 31 мая в мире подтверждено 6 миллионов 104 тысячи 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 2,1%), летальных исходов - 370 тысяч 763 (прирост за сутки 1,12%).

В Российской Федерации зарегистрировано 405 тысяч 843 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,3%), в том числе в Москве – 180 тысяч 791 случай.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 15 тысяч 147 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 5449 человек (регион вышел на пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 3018 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 2436, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2375, в Тюменской области – 1638, в Курганской области –231.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 171 тысяч 883 человек (плюс 4414), в Москве – 80 тысяч 179 человек (плюс 1855). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 4693 человека (за сутки – 138). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2477, Московской области – 449, в Республике Дагестан – 235, в Санкт-Петербурге – 204, в Нижегородской области – 98, в Республике Ингушетия – 50, в Республике Северная Осетия и в Ставропольском крае – 46, в Красноярском крае – 39, в Ростовской области – 38, в Тульской и Смоленской областях – 36, в Саратовской области – 34, в Краснодарском крае и в Новосибирской области – 32, в Калужской и Брянской областях – 31, в Свердловской области – 27, в Орловской области – 25, в Республике Коми и в Калининградской области – 24, в Тверской области – 22, во Владимирской области – 21, в Пермском крае, в Забайкальском крае, в Самарской области - 20. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 103 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 41 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 18), в Свердловской области – 27, в Ханты-Мансийском автономном округе – 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – девять, в Тюменской области – восемь, в Курганской области - ноль.