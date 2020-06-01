ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Число случаев коронавируса в мире превысило 6 миллионов

Федерация
Сегодня, 00:21
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 9 тысяч 268 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 40,8% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц в два раза больше, чем зарегистрировано новых заболевших - 4 тысячи 414 выздоровевших. За сутки коронавирус унес жизни 138 человек.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 31 мая в мире подтверждено 6 миллионов 104 тысячи 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 2,1%), летальных исходов - 370 тысяч 763 (прирост за сутки 1,12%).

В Российской Федерации зарегистрировано 405 тысяч 843 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,3%), в том числе в Москве – 180 тысяч 791 случай.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 15 тысяч 147 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 5449 человек (регион вышел на пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 3018 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 2436, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2375, в Тюменской области – 1638, в Курганской области –231.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 171 тысяч 883 человек (плюс 4414), в Москве – 80 тысяч 179 человек (плюс 1855). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 4693 человека (за сутки – 138). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2477, Московской области – 449, в Республике Дагестан – 235, в Санкт-Петербурге – 204, в Нижегородской области – 98, в Республике Ингушетия – 50, в Республике Северная Осетия и в Ставропольском крае – 46, в Красноярском крае – 39, в Ростовской области – 38, в Тульской и Смоленской областях – 36, в Саратовской области – 34, в Краснодарском крае и в Новосибирской области – 32, в Калужской и Брянской областях – 31, в Свердловской области – 27, в Орловской области – 25, в Республике Коми и в Калининградской области – 24, в Тверской области – 22, во Владимирской области – 21, в Пермском крае, в Забайкальском крае, в Самарской области - 20. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 103 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 41 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 18), в Свердловской области – 27, в Ханты-Мансийском автономном округе – 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – девять, в Тюменской области – восемь, в Курганской области - ноль.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Происшествия
Вчера, 12:34
За сутки два новых случая смерти пациентов с коронавирусом – в Миассе и Октябрьском районе
Общество
Вчера, 11:26
Ковидная статистика
В Челябинской области остался только один «чистый» по коронавирусу муниципалитет
Общество
Вчера, 11:22
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи
Федерация
30.05.20 23:31
Число случаев коронавируса в России подбирается к 400 тысячам
29.05.20 11:23
Детский омбудсмен, родившая седьмого ребенка, потребовала ограничить продажу препаратов для абортов
28.05.20 14:22
Владимир Путин поддержал предложения Алексея Текслера по «донастройке» системы поддержки граждан и бизнеса
28.05.20 11:26
Российские космонавты прокатятся по Луне через 10 лет
27.05.20 14:15
В России число случаев коронавируса превысило 370 тысяч, в УрФО – 12,7 тысячи
26.05.20 17:38
Парад Победы состоится 24 июня
26.05.20 16:21
В России появится новое направление туризма
26.05.20 16:12
Энергетики потребовали сократить сроки моратория на пеню
26.05.20 15:44
На пляж с дезинфектором: россияне оценили новые требования к пляжному отдыху
25.05.20 17:32
За сутки в России подтверждено 8946 случаев коронавируса
25.05.20 16:30
В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов
Общество
29.05.20 23:40
Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области
Общество
Вчера, 11:26
Ковидная статистика
В Челябинской области остался только один «чистый» по коронавирусу муниципалитет
Новости
Вчера, 21:15
Общество
Осужденные Челябинской области поделились личным опытом ресоциализации
30.05.20 23:31
Федерация
Число случаев коронавируса в России подбирается к 400 тысячам
29.05.20 23:04
Федерация
За сутки в России подтверждено 8572 случая коронавируса
29.05.20 16:00
Происшествия
Празднование дня рождения друга для парней из Челябинска может обернуться уголовным сроком
29.05.20 15:08
Происшествия
Экс-главе Копейска снова не удалось выйти по УДО
Материалы рубрики
30.05.20 23:31
Федерация
Число случаев коронавируса в России подбирается к 400 тысячам
29.05.20 23:04
Федерация
За сутки в России подтверждено 8572 случая коронавируса
29.05.20 12:55
Федерация
Минтруд запретил увольнять работников в карантин
29.05.20 12:27
Федерация
В Госдуме потребовали запретить захоронение пищевых отходов
29.05.20 11:23
Федерация
Детский омбудсмен, родившая седьмого ребенка, потребовала ограничить продажу препаратов для абортов
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика