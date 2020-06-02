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Число случаев коронавируса в России превысило 423 тысячи, в УрФО – 16 тысяч

Федерация
Сегодня, 18:27
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 863 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 41,9% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц больше, чем зарегистрировано новых заболевших - 11 тысяч 108 выздоровевших. Умерло 182 пациента.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на второе июня в мире подтверждено 6 миллионов 313 тысяч 974 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,64%), летальных исходов - 377 тысяч 279 (прирост за сутки 0,9%).

В Российской Федерации зарегистрировано 423 тысяч 741 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,1%), в том числе в Москве – 185 тысяч 374 случая.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 16 тысяч 422 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 6024 человек (регион вышел на пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 3242 случая, в Ханты-Мансийском автономном округе – 2736, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2466, в Тюменской области – 1702, в Курганской области –252.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 186 тысяч 985 человек (плюс 11108), в Москве – 88 тысяч 269 человек (плюс 6030). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 5037 человека (за сутки – 182). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2694, Московской области – 495, в Республике Дагестан – 271, в Санкт-Петербурге – 223, в Нижегородской области – 111, в Республике Ингушетия – 52, в Республике Северная Осетия – 54, в Ставропольском крае – 46, Смоленской области – 41, в Красноярском крае и Ростовской области – 40, в Тульской области – 39, в Саратовской и Новосибирской областях – 34, в Краснодарском крае - 36, в Калужской области – 32, в Брянской и Свердловской областях – 31. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 112 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 45 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 20), в Свердловской области – 31, в Ханты-Мансийском автономном округе – 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 10, в Тюменской области – восемь, в Курганской области - ноль.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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