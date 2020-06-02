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В Челябинской области добавились два новых муниципалитета, где умерли пациенты с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:03
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – в Трехгорном и в Верхнеуральском районе. Это первые смертельные случаи в этих территориях. На сегодня в области смерть пациентов с ковидом зарегистрирована в 12 муниципальных образованиях.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, первого июня, скончался 51-летний мужчина из Верхнеуральского района. Он ни с кем не контактировал из заболевших, никуда за пределы района не выезжал. Причина смерти – ковидная пневмония. Всего на сегодня в районе зарегистрировано 49 инфицированных жителей в возрасте от 2 до 84 лет.

В Трехгорном умерла 80-летняя женщина. Причина смерти - острое нарушение мозгового кровообращения (ковид сопутствующий). сего на сегодня в Трехгорном подтверждено 11 случаев коронавирусной инфекции у жителей от 21 года до 80 лет. Двое выписаны, остальные продолжают лечение.

Выписались двое мужчин: 63-летний из Челябинска и 61-летний из Троицка.

Всего в Челябинске зарегистрировано 10 случаев смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, ни с кем из инфицированных не контактировала и никуда не выезжала, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, источник заражения не ясен, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид), 48-летняя женщина (17 мая, ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала, ковидная пневмония), 85-летний мужчина (19 мая, ковидная пневмония), 46-летний мужчина (24 мая, ковидная пневмония), 64-летняя женщина (24 мая, ишемическая болезнь сердца, COVID-19 сопутствующий) и 84-летняя женщина (27 мая, ковидная пневмония), 61-летний мужчина (31 мая, ковидная пневмония). На сегодня в областном центре подтверждено 939 случая коронавирусной инфекции (плюс 36).

В Магнитогорске также с начала пандемии умерло уже 10 пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая, хроническая обструктивная болезнь лёгких четвертой стадии, коронавирус - сопутствующий), 79-летняя женщина (16 мая, ковидная пневмония), 75-летняя женщина (22 мая, онкология, ковид – сопутствующее), 71-летняя женщина (29 мая, ковидная пневмония). На сегодня в Магнитогорске подтверждено 767 случая коронависруной инфекции (плюс 25).

В Златоусте зафиксировано 10 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Умерли 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии), 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус), 73-летний мужчина (16 мая, ковидная пневмония), 78-летняя женщина (18 мая, ковидная пневмония, инфицирована после контакта с заболевшим), 68-летняя женщина (22 мая, врач-терапевт горбольницы, ковидная пневмония), 83-летняя женщина (23 мая, атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз), 78-летняя женщина (28 мая, ковидная пневмония), 81-летний мужчина (28 мая, онкология, ковид -сопутствующий), 62-летняя женщина (29 мая, злокачественное новообразование, ковид сопутствующий). Всего в Златоусте подтвержден 472 случая коронавируса.

В Миассе с начала пандемии умерло пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Это 82-летняя женщина (она ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала), 69-летний мужчина (20 мая, причина смерти – сердечная патология, коронавирус был сопутствующим заболеванием, инфицирован после контакта с больным), 75-летняя женщина (21 мая, сердечно-легочная недостаточность, рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии, инфицирована после контакта с заболевшим), 73-летняя женщина (26 мая, ковидная пневмония) и 35-летний мужчина (30 мая, ковидная пневмония). На сегодня в Миассе подтверждено 238 случай коронавирусной инфекции (плюс 7).

В Брединском районе за время пандемии коронавирус унес жизни двух жителей. От ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. 26 мая умер 81-летний мужчина. Причина смерти -аневризма сердца, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ковид - сопутствующий). В Брединском районе на сегодня подтверждено 19 случаев коронавирусной инфекции.

В Октябрьском районе с момента пандемии умерло два жителя: 72-летний мужчина и 63-летняя женщина. Пенсионер никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Женщина умерла 30 мая. Всего в районе 15 случаев коронавируса (плюс пять).

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 52 случая коронавируса (плюс четыре за сутки).

В Пласте зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. 23 мая умерла 62-летняя женщина. Она была инфицирована после контакта с заболевшим. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца (COVID-19 сопутствующий). Всего в городе подтверждено пять случаев коронавирусной инфекции (плюс два).

В Катав-Ивановском районе зарегистрирован один случай смерти пцаиента с коронавирусом – умерла 81-летнияя женщина. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца (ковид - сопутствующее заболевание). Всего в муниципалитете подтверждено 28 случаев коронавируса.

В Троицке 31 мая умер один пациент с коронавирусной инфекцией – 61-летний мужчина. Он ни с кем из заболевших не контактировал и никуда за пределы муниципалитета не выезжал. Причина смерти - субарахноидальное кровоизлияние (ковид сопутствующий). Всего на сегодня в Троицком городском округе подтверждено 39 случаев коронавируса, в Троицком районе – 10 человек.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 45 южноуральцев, в том числе 20 человек умерли от ковидной пневмонии, 25 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

Первый случай коронавируса на Южном Урале был выявлен 21 марта 2020 года. Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

По данным на утро второго июня в России коронавирус унес жизни 4855 человек. В УрФО зарегистрировано 110 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 45 (в том числе 20 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 29, в Ханты-Мансийском автономном округе - 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 10, в Тюменской области - восемь.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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коронавирус. Челябинск
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