Что изменится в сфере ЖКХ с 1 марта 2023 года

В 2023 году в сфере ЖКХ произойдёт ряд изменений. О нововведениях сообщает Государственная информационная система ЖКХ.

В частности, появится возможность сэкономить на оплате мусора. С первого марта 2023 года, если в квартире никто не проживает больше 5 дней подряд, можно будет делать перерасчет. Для этого следует написать заявление в управляющую организацию и предоставить подтверждающие документы (авиабилеты, туристическая путёвка, командировочное удостоверение). Полный перечень документов указан в пункте 93 Постановления Правительства РФ №354.

Новый порядок оплаты капремонта теперь требует подписания документов о проведении работ представителями собственников и органов местного самоуправления. Без этого работы не могут быть оплачены.

Кроме того, собственникам надо учесть, что в первом квартале 2023 года управляющие организации сделают перерасчёт оплаты за ресурсы для общедомовых нужд – воду, электричество. Придется возместить возможную разницу между фактическим потреблением и оплатой по нормативу за прошедший период.

Как ранее сообщила «Парламентская газета», с 1 марта будет введён запрет на получение третьими лицами из ЕГРН персональных данных собственников. В связи с этим эксперты, привлеченные изданием к обсуждению новшеств, предположили, что это повлияет на проведение общих собраний собственников жилья, а также взимание платы и взыскание долгов за ЖКУ.



