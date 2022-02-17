Депутат Госдумы заявил о бесполезности вакцин от ковида для маленьких детей

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил не тратить бюджетные средства на разработку вакцин от коронавируса для детей от 6 до 11 лет, поскольку у детей этого возраста формируется естественный иммунитет к COVID-19. Так лидер партии «Справедливая Россия – За правду» прокомментировал свежие данные Центра им. Гамалеи.

Ранее учёные Центра не смогли найти в Москве детей 6-11 лет без антител к коронавирусу. При этом исследователи всё равно намерены провести испытания детской вакцины, повысив допустимый уровень антител для испытуемых.

«Получается, естественный иммунитет у детей уже есть, а он, по мнению большинства учёных, намного лучше полученного вследствие вакцинации», - отмечает парламентарий.

Сергей Миронов допустил, что у подростков уровень естественного иммунитета тоже может быть приближен к 100%, поэтому вакцинация школьников от 12 до 17 лет должна быть исключительно добровольной.

По мнению лидера справедливороссов, сейчас целесообразнее сосредоточиться на разработке вакцин против «омикрона», поскольку эффективность действующих препаратов против него составляет только 62-70%.