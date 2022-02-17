17.02.2022
Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
17.02.2022
ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
17.02.2022
Не случилось: челябинская конькобежка не вошла в десятку лидеров Олимпиады
17.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ
17.02.2022
Минск будет решать вопрос о признании Донбасса совместно с Москвой
17.02.2022
На Донбассе возобновились военные действия: в Кремле предупредили о провокациях
Депутат Госдумы заявил о бесполезности вакцин от ковида для маленьких детей
08.02.2022
В Миассе развернут новый ковидный госпиталь и закрыт один пункт вакцинации
31.01.2022
Подделка справок о медотводе сотрудницами «ЧелябГЭТа» обернулась уголовным делом
31.01.2022
Вакцинация не помогла? В Челябинске водители общественного транспорта массово уходят на больничный
31.01.2022
Руководство «ЧелябГЭТа» заподозрило водителей в предоставлении липовых справок о медотводе
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022