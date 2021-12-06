06.12.2021
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
06.12.2021
Преподаватели южноуральских вузов стали выпускниками цифровой школы Сбербанка
06.12.2021
Депутаты Госдумы предложили повысить выплаты по больничным работающим студентам
06.12.2021
«Я будущий ракетостроитель»: в Миассе названы победители творческого конкурса ГРЦ Макеева
06.12.2021
ММК стал первым в России предприятием с «золотым» статусом Investors in People
06.12.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области помогла работникам крупной торговой сети защитить свои права
Депутаты Госдумы предложили повысить выплаты по больничным работающим студентам
23.09.2021
Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы
23.07.2021
В Челябинске снялись с выборов в Госдуму два кандидата партии «Коммунисты России»
19.07.2021
Челябинские общественники Елена Вахтина и Владимир Казанцев будут участвовать на выборах в Госдуму
15.07.2021
Крашенинников и Бурматов предложили наказывать обидчиков животных рублем
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021