Депутаты Госдумы предложили повысить выплаты по больничным работающим студентам

В Госдуме предложили повысить выплаты по больничным для работающих студентов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В обращении парламентарий отметил, что сейчас размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности трудового стажа работника. В результате молодые люди, которые только начали трудовую деятельность и имеют незначительный стаж, могут рассчитывать на пособие только в размере 60% среднего заработка.

При этом совмещение учёбы с работой - нередко единственная возможность для студентов оплачивать обучение, аренду жилья и собственное содержание, отметил Иван Сухарев.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — говорится в тексте обращения.

Напомним, что по действующему законодательству гражданам, имеющим трудовой стаж до 5 лет, выплачивается пособие по больничному в размере 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, 8 лет и более — 100%.