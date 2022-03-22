«Детский мир» обязали заморозить цены на одежду и обувь

Крупнейший ритейлер детских товаров «Детский мир» зафиксирует цены на одежду и обувь на уровне января 2022 года. Стоимость ряда товаров этих категорий не изменится в течение трёх месяцев. Такое решение компания приняла после того, как Федеральная антимонопольная служба обратила внимание ретейлера на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен. Об этом сообщается на сайте антимонопольной службы. Также ФАС обязала «Детский мир» обеспечить наличие товаров на полках магазинов.

В ведомстве отметили, что ранее компания объяснила подорожание продукции ростом денежных обязательств и расходов, отменой всех промо-акций и возникновением высокого спроса на продукцию. После этого прошли совещания, по результатам которых «Детский мир» принял решение заморозить цены на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь».

Ранее ретейлер на 16% ограничил наценки на детское питание, предметы личной гигиены и принадлежности для кормления. По данным ФАС, инициативу по ограничению наценок поддержали также сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!» и некоторые другие.