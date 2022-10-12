Для мобилизованных сохранят льготные условия исчисления стажа

Для граждан, которые призваны на военную службу по частичной мобилизации, будут сохранены все льготные условия начисления стажа на весь период прохождения службы.

«Поступают вопросы относительно учёта стажа тех категорий граждан, которые сейчас формируют свои пенсионные права на льготных условиях, - отметила на брифинге первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. - Задача – сохранить такие льготные условия исчисления стажа и в тот период, когда гражданин проходит военную службу по мобилизации.

Правительством разрабатываются особенности учета трудового стажа, которые позволят сохранить льготные условия исчисления стажа в период, когда гражданин проходит военную службу по мобилизации.

Решение касается тех граждан, которые сейчас получают так называемый северный стаж или стаж, который даёт право на досрочное оформление пенсии.

Ранее было принято решение, что период службы в Вооруженных силах засчитывается как в пенсионный, так и в трудовой стаж.