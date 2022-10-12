12.10.2022
В 2023 году в Челябинской области заработает Единая ипотека со сниженными ставками
12.10.2022
В Челябинске молодой участковый покончил жизнь самоубийством
12.10.2022
Сотрудники «Зигальги» помогли потушить пилораму в селе Тюлюк
12.10.2022
Для мобилизованных сохранят льготные условия исчисления стажа
11.10.2022
Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг
11.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 октября (18+)
Для мобилизованных сохранят льготные условия исчисления стажа
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022