27.09.2022
В Челябинске автобус из лужи вызволяли спасатели
27.09.2022
Дмитрия Рогозина сделают полпредом Крымского округа
27.09.2022
Транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в Троицком авиационном техническом колледже
27.09.2022
За сутки заболело ковидом 1255 южноуральцев, выздоровело 1605, умерло трое
27.09.2022
Из Троицкого военкомата отправили вторую партию мобилизованных
27.09.2022
В Челябинске в Ленинском районе будет закрыто движение трамваев
Дмитрия Рогозина сделают полпредом Крымского округа
15.06.2022
Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай
20.05.2022
Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»
25.03.2022
ГРЦ Макеева из Миасса в ответ на введенные санкции направил вице-премьеру Великобритании песню
15.02.2022
Рогозин – Текслеру: Рассчитываю, вы и дальше продолжите поставлять нам классных молодых специалистов
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022