Дмитрия Рогозина сделают полпредом Крымского округа

После завершения референдумов в России появится ещё один федеральный округ. Как сообщают центральные СМИ, Луганскую и Донецкую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области могут объединить в Крымский округ. Такой округ уже создавался в 2014 году, но затем был присоединён к Южному федеральному округу. Таким образом, новое административное образование станет девятым федеральным округом РФ.

Журналисты, ссылающиеся на авторитетные источники в Кремле, информируют, что полномочным представителем президента на данной территории с большой долей вероятности станет бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Из космического ведомства он был уволен в июле с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». ГК «Роскосмос» возглавил бывший вице-премьер Юрий Борисов.

Волеизъявление граждан по добровольному вхождению в состав Российской Федерации проводится в течение пяти дней – с 23 по 27 сентября. Юридически референдумы уже состоялись – в республиках и областях за первые три дня проголосовали более половины избирателей.