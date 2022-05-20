Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»

Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) стационарного базирования «Сармат» способна уничтожить половину берега континента агрессора. МБР разработана Центром имени Макеева, входящим в структуру Роскосмоса (Миасс, Челябинская область).

Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Выступление размещено в телеграм-канале Рогозина.

«Чтобы понять масштабы ракеты. Две трети ракеты – это один эшелон. Такая ракета может снести половину берега какого-то крупного континента, который нам не понравится своей агрессивной политикой», - заявил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, «Сармат» – самая мощная ракета в мире, ядерная ракета, с глобальной дальностью, которая на 35-40 лет вперед создаст гарантии нашей безопасности.

Рогозин напомнил, что первые успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были проведены 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Выпускать его будет «Красмаш» (входит в «Роскосмос»).

По словам Рогозина, уже осенью 2022 года первые ракеты «Сармат» встанут на боевое дежурство.

На российских предприятиях также изготавливают Искандеры и ракеты «Кинжал», гиперзвуковые.