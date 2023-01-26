В Магнитогорске создали эффективного ликвидатора вражеских «Абрамсов» и «Леопардов»

В Магнитогорске (Челябинская область) создали будущего ликвидатора вражеских танков, а именно американских «Абрамсов» и немецких «Леопардов», которые будут воевать с Россией на стороне ВСУ.

Отметим, накануне, 25 января, правительство Германии объявило о передаче Киеву 14 танков Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams, пишет РИА Новости.

Тот, кто призван противостоять высокотехнологичным вражеским машинам-убийцам, а именно ударный вариант робота «Маркер», является детищем НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск). Финансовую поддержку оказал Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Робототехнический комплекс весит около трех тонн и обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

Автономность платформы обеспечивает модульная многоспектральная система технического зрения, данные обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

О том, что «Маркер» сможет автоматически поражать технику противника, РИА Новости сообщил бывший генеральный директор «Роскосмоса» и руководитель специального отряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, объяснив изданию, что данный аппарат имеет в системе управления электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах - благодаря этому робот автоматически определяет технику противника.

По словам Дмитрия Рогозина, как только войска Украины начнут получать «Абрамсы» и «Леопарды», «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать американскую и германскую технику противотанковой управляемой ракетой. Также, сообщает РИА Новости, созданный в Магнитогорске робот также сможет автоматически распределять цели по приоритету.

В зону проведения специальной военной операции, на Донбасс, четыре робота «Маркер» доставят уже в феврале - в разведывательном и ударном вариантах. Сначала умные машины пройдут обкатку на полигоне, а затем покажут себя «в поле».

Как отмечает РИА Новости, «Маркер» имеет опорно-поворотный боевой модуль, способный развернуться в сопровождении цели на 540 градусов за одну секунду. Он может оснащаться различными противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.

Дмитрий Рогозин отметил, что каждый «Маркер» способен за короткое время уничтожить штатным вооружением до двух танков, при этом оставаясь неуязвимым. Он сказал, что Россия ждет вражеские танки на поле боя – в качестве учебных мишеней.