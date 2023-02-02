Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс

Первые четыре робототехнических платформы специального назначения «Маркер» прибыли в Донбасс. Комплекс - совместный проект НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) и Фонда перспективных исследований.

«Первые четыре робота "Маркер" строго по расписанию прибыли в регион, - сообщил руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Специалисты приступили к отработке алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов. «Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», - поделился Рогозин. Ранее он рассказывал, что боевых роботов «Маркер» научат поражать «Леопарды» и «Абрамсы».

В зоне специальной военной операции планировали опробовать две версии перспективного «Маркера» - разведывательную и ударную.

Накануне Дмитрий Рогозин рассказал, что по всему фронту недалеко от первой линии создаются специальные центры, хорошо защищенные от артиллерийских атак. В этих помещениях будут, в том числе, обучать специалистов по управлению и боевому применению роботов «Маркеров».