"Единая Россия" предлагает отменить требование «одинокого проживания» к вдовам военнослужащих

Госдума единогласно приняла в первом чтении инициированный «Единой Россией» законопроект по отмене требования «одинокого проживания» к вдовам военнослужащих для получения льгот.

Законопроект устраняет существовавшую ранее несправедливость в отношении вдов ветеранов боевых действий, когда они могли воспользоваться льготами только при условии одинокого проживания или совместного с детьми. Речь идёт о ежемесячных выплатах и льготах на оплату коммунальных услуг.

Однако, по словам председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина («Единая Россия»), на практике, в ходе работы в регионах были выявлены случаи, когда вдовы ветеранов боевых действий проживают, например, с родителями, и это не позволяет получить соответствующие социальные льготы.

Один из соавторов законопроекта депутат Государственной Думы от Челябинской области Дмитрий Вяткин отмечает, что законопроект направлен на то, чтобы эту несправедливость исключить: «Сегодня вдовы ветеранов боевых действий могут получить социальные льготы только в том случае, если они проживают одиноко или с несовершеннолетними детьми. Но в жизни зачастую вдовы ветеранов боевых действий проживают с родственниками, и кто-то еще не имеет своего жилья. У некоторых даже нет детей. Соответственно, они не могут получить ежемесячные денежные выплаты и льготы по коммунальным платежам. Наш законопроект исключает эту несправедливость. Законопроект принят единогласно».

Напомним, законопроект, отменяющий требование «одинокого проживания» к вдовам военнослужащих для получения льгот, «Единая Россия» внесла в Госдуму 29 декабря 2022 года. Речь идёт об излишней бюрократической норме, которая зачастую оставляет без соцподдержки семьи с детьми.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Также Госдумой принят пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.

«Единая Россия» обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Также приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Ранее был принят закон «Единой России» о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, он распространил на таких граждан меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое. Помимо этого, по инициативе «Единой России» статус ветерана боевых действий получили пограничники, задействованные в СВО.

Также по инициативе «Единой России» статусом ветеранов боевых действий наделены и гражданские лица, привлечённые к выполнению задач спецоперации. Речь идёт о гражданском персонале Вооружённых сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Также статус ветеранов боевых действий получили добровольцы. Законопроект уже принят Госдумой. Среди его авторов — секретарь генсовета Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от «Единой России».