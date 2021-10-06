«Facebook-апокалипсис»: эксперты рассказали, что могло стать причиной массового сбоя в работе IT-гигантов

В понедельник, четвертого октября, весь мир вздрогнул: сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp перестали работать одновременно на всех континентах Земли и окочательно «ожили» лишь к утру вторника. За детищем Марка Цукерберга “посыпались” и другие популярные сервисы. Сбои фиксировались на Gmail и Snapchat, YouTube, Netflix, Zoom, Viber, Outlook и даже во «Вконтакте».

Ситуация, которая ещё лет 10-12 назад затерялась бы в лентах новостей, на этот раз вызвала настоящую панику. По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сбой в работе IT-гигантов

привёл к проблемам на фондовых рынках, у крупнейших банков планеты и авиакомпаний США. Сам Цукерберг по данным The World's Real-time Billionaires на сайте Forbes, потерял из-за сбоя $6,4 млрд, опустившись с четвёртого на шестое место в рейтинге богатейших людей мира. Индекс Nasdaq опустился на 2,14%, что потянуло за собой и другие основные индексы в США — Dow Jones снизился на 0,94%, S&P 500 — на 1,3%. «Сюжет для фильма-катастрофы», — подчеркнул Титов.

Не обошлось и без курьёзов. Например, The New York Times сообщил, что в результате этого инцидента у сотрудников Facebook перестали работать электронные пропуска, поэтому они оперативно не смогли попасть в офис, чтобы начать полноценную работу над устранением неполадок.

К утру (по мск.) работа всех систем была налажена. Марк Цукерберг извинился и написал:

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми».



Однако основатель сети ни словом не обмолвился о причинах самого грандиозного сбоя в работе сервиса с 2008 года. Что это было? Хакерская атака? Теракт? Техническая неполадка?

Эксперты сходятся во мнении, что пенять на чей-то злой умысел пока не стоит, ведь всему виной может быть техническая неполадка. По словам специалистов, основная проблема заключалась в том, что маршрутизаторы почему-то перестали “рассказывать внешнему миру”, как добраться до DNS-серверов компании Facebook.

«Соответственно другие DNS-серверы, такие как Google (8.8.8.8) или Интерсвязь (78.29.2.21) не могли “сходить и спросить” у DNS-серверов Facebook: "Какой IP-адрес у сайта facebook.com?", — отмечают инженеры оператора связи "Интерсвязь". — Наши абоненты “спрашивают” такую информацию у наших DNS-серверов, а они — у Faceboo'чных. Происходило это, так как маршрутизаторы “не сообщали” путь к их DNS-серверов из-за ошибки в настройках протокола bgp (связывает различные сегменты всемирной паутины в единую сеть интернет). С самой системой DNS всё было в порядке, просто не было связи между DNS-серверами провайдеров и DNS-серверами Facebook».

По словам инженеров, это привело к лавинообразному росту нагрузки на другие порталы.

«После отказа в работе сервисов Facebook, пользователи стремились получить доступ к другим сайтам, пытаясь найти для себя “замену”. Получилась своеобразная DDoS-атака из живых запросов. Можно провести аналогию с веерными отключениями электричества, когда абоненты обратились к другим сервисам и те стали перегруженными», — объясняют эксперты.



На следующий день после "цифрового Армагеддона" появилась и официальная версия компании Facebook о том, что могло стать причиной случившегося.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.

Как бы там ни было, но для рядового пользователя, который не разбирается в технических хитросплетениях глобальной сети, всепланетарный “Error” — это красноречивое напоминание о том, насколько мир стал зависим от работы IT-компаний. Сбой одного гиганта провоцирует проблемы у всех, а это чревато чуть ли не параличом общества.



Впрочем, выводы из этого делаются разные. Например, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в Twitter (единственная сеть, работавшая без особых проблем), что произошедшее — лишний повод задуматься о создании своих собственных, российских платформ.



«Жесть. К вопросу о том, нужны ли нам свои соцсети и интернет-платформы», — написала Мария Захарова.



Ну а инженеры в очередной раз подчеркнули, что интернет — очень сложная и взаимозависимая система, состоящая из миллионов систем и протоколов, работающих друг с другом.

«Это "доверие", стандартизация и сотрудничество между организациями лежат в основе работы сети на несколько миллиардов человек», — отметили специалисты.