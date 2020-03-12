Фармацевты устроили всероссийский флешмоб против поправок в закон

В России сотрудники аптек запустили флешмоб, направленный против принятия поправок в закон “Об обращении лекарственных средств”. Аптекари пишут в социальных сетях посты о любви к профессии. Публикации сопровождаются хэштегами #аптекиэтомы и #фармединство.

Как уточнили в партнерстве “Фармацевтическое Единство”, главная цель флэшмоба - поднять престиж профессии, а также добиться, чтобы работников сферы приглашали к обсуждению профильных законов.

Поправки, против которых выступают аптекари, призваны отрегулировать рынок. Согласно законопроекту, доля аптечной сети не сможет превышать 20% оборота рынка в муниципальном образовании. До 5% будут ограничены бонусы от производителей, которые сейчас составляют 60%. За продвижение товара бонусы аптекам срежут до 5% от цены поставки.

Участники рынка считают, что принятие такого законопроекта приведет к повышению цен на лекарства, дефициту препаратов и закрытию аптек.