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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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09.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.12.2021

Регионам хотят разрешить избирать парламенты без партийных списков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.12.2021

Российская космонавтка отправится на орбиту на американском корабле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.12.2021

На выплаты родителям-одиночкам выделят дополнительные 14 млрд рублей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.12.2021

«Театр сегодня» - совместный уникальный проект ГИТИСа и Челябинского НХТ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.12.2021

Генпрокуратура призвала законодательно закрепить понятие «криптовалюта»
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09.12.2021 11:39

Генпрокуратура призвала законодательно закрепить понятие «криптовалюта»

В России предложили законодательно закрепить понятие «криптовалюта». С такой инициативой выступил Генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает РИА Новости.

     По словам главы ведомства, судебная практика идёт по пути признания криптовалюты имуществом и предметом взятки. Однако устойчивое правоприменение пока не сформировано. По мнению Генпрокурора, ясность в вопросе юридического значения криптовалюты должен внести законодатель.

     «Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы», — пояснил Краснов.

     Напомним, что ранее генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля. По мнению руководителя надзорного органа, это могло бы стать одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области проводят масштабные работы по ремонту и реконструкции федеральных автомобил
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Дороги
09.12.2021

Челябинская область ведет масштабное дорожное строительство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейске (Челябинская область) построен и введен в эксплуатацию дом для переселенцев из ветхо-а
09.12.2021

Текслер: Всем главам ставлю задачу, чтобы дети-сироты и люди из аварийного жилья переезжали в новые квартиры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.12.2021

Алексей Текслер: Я обязательно приеду в Джабык по новой дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вводится новая региональная мера поддержки семей с детьми и упрощается проц
08.12.2021

В Челябинской области введут новое пособие для поддержки семей с детьми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районе Челябинска царит новогоднее настроение – почти все праздничные арт-объекты уст
08.12.2021

Почти все арт-объекты готовы: в Советском районе Челябинска царит новогоднее настроение
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Информационное агентство
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Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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09.12.2021 12:28

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09.12.2021 12:22

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09.12.2021 11:41

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09.12.2021 11:39

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09.12.2021 11:06

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