Генпрокуратура призвала законодательно закрепить понятие «криптовалюта»

В России предложили законодательно закрепить понятие «криптовалюта». С такой инициативой выступил Генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, судебная практика идёт по пути признания криптовалюты имуществом и предметом взятки. Однако устойчивое правоприменение пока не сформировано. По мнению Генпрокурора, ясность в вопросе юридического значения криптовалюты должен внести законодатель.

«Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы», — пояснил Краснов.

Напомним, что ранее генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля. По мнению руководителя надзорного органа, это могло бы стать одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства.