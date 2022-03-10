Глава ФАС объяснил рост цен на внутреннем рынке России

Рост цен на внутрироссийском рынке сегодня, 10 марта, обсудили в Государственной Думе. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. На пленарном заседании выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

По его словам, увеличение стоимости продуктов вызвано ростом себестоимости и затрат на основные виды сырья. Кроме того, рост цен подстёгивает подорожание кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, упаковки и увеличение расходов на логистику. Стоимость овощей растёт из-за сезонного сокращения старого урожая.

«В отношении плодоовощной продукции установлено, что рост цен обусловлен существенным сезонным сокращением предложения старого урожая и увеличением объёмов продаж импортной продукции», — отметил Максим Шаскольский.

Также глава ФАС указал на импортную составляющую, которая присутствует как в себестоимости растениеводческой продукции, так и в себестоимости продуктов животноводства.

«Есть заметная доля импортных семян, средств защиты растений. Посевная и уборочная техника в той или иной степени зависит от импортных поставок отдельных комплектующих и деталей», — подчеркнул руководитель службы.

В свою очередь повышение цен на растениеводческое сырьё оказывает ценовое давление и на перерабатывающую промышленность, которая сейчас испытывает недостаток оборотных средств и сталкивается с логистическими проблемами.

На топливном рынке, по словам руководителя ФАС, наблюдается снижение оптовых цен, а также существуют предпосылки для снижения розничных цен на топливо.

На заседании парламента прозвучали следующие предложения по сдерживанию цен на товары:

- предоставить Правительству РФ и ФАС дополнительные полномочия в сфере регулирования цен;

- поддержать социально незащищенные слои населения;

- стимулировать предпринимательскую активность;

- законодательно установить предельные отпускные цены на социально значимые товары и лекарства, а также максимальные размеры оптовых и розничных надбавок;

- ужесточить контроль над картелями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на зарубежный опыт госрегулирования цен и тарифов.

«Давайте мы проработаем вопрос и внесем предложение. Потому что есть конкретные наработки, проверенные временем. Почему‑то даже в Германии 60 % контролируется. А мы лишь говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве. Нам надо товары первой необходимости, детские товары взять под контроль. Тогда человек, который получает пенсию небольшую, будет защищен», — заявил Председатель нижней палаты парламента.

Озвученные предложения должны теперь проработать профильные комитеты Госдумы.